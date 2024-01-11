Штормовой ветер снёс новогоднюю ёлку в Семее

В Семее сильный ветер повалил ёлку, установленную на центральной площади города, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографии и видео упавшего символа Нового года опубликовал Instagram-паблик semey_life. На видео рядом с ёлкой находился человек, который во время падения дерева отбежал на безопасное расстояние.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I ❤️ Semey І Семей 🐫 (@semey_life)

По информации inbusiness.kz, 19-метровую ёлку установили 21 декабря. Её установка и украшение обошлись бюджету в 3,5 миллиона тенге.

10 января в Павлодаре из-за штормового ветра упала ёлка стоимостью 52 миллиона тенге, установленная на центральной площади. Её демонтировали и определили на хранение. Подлежит ли ёлка восстановлению, рассказали в акимате Павлодара.

А в Лисаковске в конце декабря 2023 года не выдержала бурана и упала новогодняя ёлка, украсившая главную площадь города.