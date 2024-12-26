В Таразе в ЦКЗ "Баласагун" прошла традиционная Новогодняя ёлка акима Жамбылской области "Чудеса Нового года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

На праздник пригласили 100 ребят, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой ребята отправились в увлекательное путешествие в мир фантазий и сбывающихся желаний.

Каждому участнику праздника вручены сладкий подарок, а также сертификат на 80 тысяч тенге.

Ребята посетили ряд уникальных сакральных мест и туристических достопримечательностей региона. Они посмотрели спектакль Жамбылского областного драматического театра, посетили Дворец спорта "Тараз-Арена", центр гимнастики и настольного тенниса, побывали на экскурсии в историко-этнокультурном комплексе "Көне Тараз".

Напомним, главная новогодняя ёлка чуть не сгорела в Шымкенте.