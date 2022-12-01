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sxodim.com Сегодня, 19:24
31
Сегодня, 19:24
31
Фото: sxodim.com

Новогодняя ярмарка пройдёт в Астане

17-19 декабря в Международном выставочном центре EXPO в Астане состоится новогодняя ярмарка "Жаңа Жыл Fest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Посетители распродажи смогут приобрести оригинальные подарки, сувениры, игрушки, изделия ручной работы, предметы декора и многое другое.

Гостей ярмарки будут ждать мастер-классы, игры с аниматорами, насыщенная новогодняя культурно-развлекательная программа.

Торговые ряды будут открыты с 12:00 до 20:00 по адресу: МВЦ EXPO, проспект Мәңгілік Ел 53/1. Вход свободный.

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#ярмарка #Новый год #Expo
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:24
31
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