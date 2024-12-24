Новогодний электропоезд, оформленный в зимней праздничной тематике, запустили в Астане. Данный состав будет курсировать пять раз в неделю по маршрутам №6803/6804 "Астана - Атбасар" и №7507/7508 "Астана - Кокшетау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Вагоны поезда украшены белоснежными снежинками и изображениями Деда Мороза и Снегурочки, а внутри стены украшены елочными игрушками, гирляндами и снежинками.

"Для маленьких пассажиров предусмотрен специальный почтовый ящик, где они могут оставить письмо Деду Морозу с самыми заветными желаниями", - отмечено в сообщении.

Также для удобства пассажиров в составе предусмотрен буфет, где можно приобрести свежую выпечку, напитки и снеки по доступным ценам.

"Состав запущен в двух направлениях, чтобы больше пассажиров могли прокатиться на новогоднем электропоезде. Он будет курсировать в Атбасар по понедельникам, четвергам и пятницам, а в Кокшетау — по субботам и воскресеньям, отправляясь из Астаны с вокзалов Нурлы жол и Астана-1", - проинформировали в компании.

Справочную информацию можно получить по номеру "1433".

Ранее сообщалось, что новый туристический поезд запускают из Казахстана в Узбекистан.