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пресс-службы КТЖ Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19
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Фото: пресс-службы КТЖ

Новогодний экспресс начал курсировать по маршруту Астана — Боровое

В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ. 

Состав оформлен в национальном и новогоднем стилях. В вагонах установлены специальные ящики для приёма писем Деду Морозу, которые доставят напрямую в его Резиденцию. 

Праздничный состав будет курсировать ежедневно по маршруту Астана — Кокшетау до конца января 2023 года. Экспресс будет отправляться со столичного вокзала "Нурлы Жол" в 06:03.

"Для удобства жителей и гостей столицы предусмотрена посадка на поезд также с вокзала Астана-1. Туда экспресс прибывает в 6:28 и 6.57 отправляется. В пути следования состав останавливается на трёх станциях — Акколь, Ельтай и Макинка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новогодний экспресс стал совместным проектом АО "Пассажирские перевозки", ТОО "Бурабай Даму" УДП РК и министерства культуры и спорта и нацкомпании "Kazakh Tourism".

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#Новый год #электропоезд #Астана #Боровое #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:19
512
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