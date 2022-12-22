Новогодний экспресс начал курсировать по маршруту Астана — Боровое

Фото: пресс-службы КТЖ

В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Состав оформлен в национальном и новогоднем стилях. В вагонах установлены специальные ящики для приёма писем Деду Морозу, которые доставят напрямую в его Резиденцию.

Праздничный состав будет курсировать ежедневно по маршруту Астана — Кокшетау до конца января 2023 года. Экспресс будет отправляться со столичного вокзала "Нурлы Жол" в 06:03.

"Для удобства жителей и гостей столицы предусмотрена посадка на поезд также с вокзала Астана-1. Туда экспресс прибывает в 6:28 и 6.57 отправляется. В пути следования состав останавливается на трёх станциях — Акколь, Ельтай и Макинка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новогодний экспресс стал совместным проектом АО "Пассажирские перевозки", ТОО "Бурабай Даму" УДП РК и министерства культуры и спорта и нацкомпании "Kazakh Tourism".