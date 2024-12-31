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Новогодние концерты проходят на трёх площадках в Астане

Выступления продлятся до двух часов ночи.

Сегодня, 22:41
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акимат Астаны Сегодня, 22:41
Сегодня, 22:41
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Фото: акимат Астаны

На трёх открытых площадках в Астане проходят праздничные концерты, на которых выступают звёзды отечественной эстрады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Горки, катки, украшенные ели, малые архитектурные формы, фотозоны и многое другое уже радует горожан в разных локациях шести районов столицы.

Звезды отечественной эстрады исполняют свои хиты на Городской площади, перед международным выставочным центром EXPO и площади у монумента "Қазақ Елі".

В числе выступающих – Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен, Әділет Жаугашар, Алтыншаш Мукатаева, Каракесек и другие артисты. Присоединиться к праздничному концерту и зарядиться позитивом может каждый желающий.

Концерты продлятся до 2 часов ночи.

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