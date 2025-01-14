В Астане активисты объявили массовый сбор ёлок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Он пройдёт 18 января на парковке ТРЦ "Сарыарка" с 13:00 до 15:00 .

Собранные деревья активисты будут сдавать в место семейного досуга в Центральном парке Esil Camp, где стволы и ветки пойдут на корм для животных.

"В основном будем отделять ветки. Большие стволы мы не будем давать – убирать их сразу в дрова. А ветки, как в живой природе, в лесу, например, если бы находились те же лани, они просто до коры съедают хвою. Если хвоя желтеет, мы обычно очищаем все иголочки, все ветки и раскидываем по территории. В том числе у нас есть теплица, огород, где они являются перегноем", – отметила администратор Еsil Сamp Надежда Чернозубова.

Работники предприятий по уборке мусора зачастую находят зелёных красавиц на свалках города после Нового года.