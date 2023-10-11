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Нового зампреда назначили в Агентстве по финансовому мониторингу РК

Сегодня, 11:39
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Акорда Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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Фото: Акорда

Дмитрий Малахов назначен зампредом Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Дмитрий Михайлович Малахов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобождён от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

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