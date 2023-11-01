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Нового замакима назначили в Карагандинской области

1 Ноября, 10:52
АВТОР
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ekaraganda.kz 1 Ноября, 10:52
1 Ноября, 10:52
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Фото: ekaraganda.kz

Заместителем акима Карагандинской области назначен Ерлан Кусайын, до этого занимавший должность акима Каркаралинского района. Он будет курировать вопросы образования, культуры, спорта, молодёжной и внутренней политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Ерлан Кусайын имеет три высших образования: окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "преподаватель казахского языка и литературы", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "правовое регулирование в сфере экономики", магистратуру Академии госуправления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем казахского языка. На госслужбе с 2007 года. Работал главным специалистом отдела финансовой, организационной и кадровой работы Департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области. С 2008 по 2014 год занимал различные должности в пресс-службе акима Карагандинской области. Затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Руководил секретариатом Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Карагандинской области. Был директором КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима Карагандинской области, руководителем управления внутренней политики.

До настоящего назначения занимал должность акима Каркаралинского района.

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