На внеочередном собрании Ассоциации KAZENERGY избран новый председатель, передаёт BaigeNews.kz.

Магзум Мирзагалиев, назначенный советником Главы государства, сообщил о прекращении своих полномочий в организации и предложил кандидатуру Болата Акчулакова на свою должность.

"Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром", АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника Главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу Ассоциацию в качестве генерального директора, и его имя широко известно в профессиональной среде", – отметил Магзум Мирзагалиев.