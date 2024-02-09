Нового первого замруководителя аппарата правительства назначили в Казахстане
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Аскар Жакенов стал первым заместителем руководителя Аппарата правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Жакенов Аскар Серикжанович назначен первым заместителем руководителя Аппарата правительства", - говорится в сообщении.
Аскар Жакенов родился в 1975 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".
Свою карьеру Жакенов начал в 1998 году, до 1999 года был юрисконсультом, ведущим специалистом по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку в АОЗТ "Каргормаш-ИТЭКС".
Затем он занимал следующие должности:
В 1999-2002 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК.
В 2002-2003 годах – заместитель начальника управления Министерства юстиции РК.
В 2003-2004 годах – начальник управления Министерства юстиции РК.
В 2004-2012 годах – заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.
В 2012-2013 годах – заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.
В 2013-2019 годах – заведующий отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра РК.
В 2019-2023 годах – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя Аппарата правительства РК.
В 2023-2024 годах – заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.
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