Нового первого замруководителя аппарата правительства назначили в Казахстане

Аскар Жакенов стал первым заместителем руководителя Аппарата правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жакенов Аскар Серикжанович назначен первым заместителем руководителя Аппарата правительства", - говорится в сообщении.

Аскар Жакенов родился в 1975 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".

Свою карьеру Жакенов начал в 1998 году, до 1999 года был юрисконсультом, ведущим специалистом по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку в АОЗТ "Каргормаш-ИТЭКС".

Затем он занимал следующие должности:

В 1999-2002 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК.

В 2002-2003 годах – заместитель начальника управления Министерства юстиции РК.

В 2003-2004 годах – начальник управления Министерства юстиции РК.

В 2004-2012 годах – заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

В 2012-2013 годах – заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

В 2013-2019 годах – заведующий отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра РК.

В 2019-2023 годах – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя Аппарата правительства РК.

В 2023-2024 годах – заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.