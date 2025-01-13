По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Серик Ергешов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отметим, нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов. Серик Ергешов имеет значительный опыт руководящей работы и ранее занимал должность заместителя начальника департамента полиции города Шымкента.

Он родился 27 октября 1979 года в Шымкенте. Закончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова и Алматинскую академию МВД РК. С 1996 года работает в системе внутренних дел, занимал руководящие должности в ДВД Южно-Казахстанской области. С 2019 года был заместителем начальника департамента полиции Шымкента.