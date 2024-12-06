Начальником департамента полиции на транспорте приказом министра внутренних дел назначен генерал-майор полиции Айдос Рысбаев. Назначение прошло по согласованию с Администрацией Президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нового руководителя представил личному составу заместитель главы МВД РК генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков, отметив важность работы департамента в обеспечении безопасности на железнодорожном и авиационном транспорте.

Айдос Рысбаев родился 11 марта 1974 года в селе Коргалжын Акмолинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Акмолинский университет (1996);

Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.С.Бейсенова (2005), специальность: "юрист.

Трудовой стаж:

инспектор отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД г. Акмола (09.04.1998-29.09.2001);

оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД района "Алматы" УВД г. Астана (29.09.2001-13.03.2003);

оперуполномоченный отделения по раскрытию грабежей и разбоев УВД района Алматы ГУВД г. Астана (13.03.2003-07.08.2003);

старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД района Алматы ГУВД г. Астана (07.08.2003-30.06.2005);

начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела криминальной полиции УВД района "Алматы" ДВД г. Астана (30.06.2005-24.07.2008);

заместитель начальника отдела криминальной полиции РУВД "Алматы" ДВД г. Астана (24.07.2008-01.11.2010);

начальник отдела по расследованию УВД района "Алматы" ДВД; г. Астана (01.11.2010-26.01.2012);

заместитель начальника Управления по расследованию Департамента внутренних дел г. Астана (26.01.2012-04.09.2014);

заместитель начальника Управления криминальной полиции ДВД г. Астаны (04.09.2014-13.01.2016);

начальник Управления полиции района "Сарыарка" Департамента полиции г. Астана (13.01.2016-06.2019);

заместитель начальника Департамента полиции г. Нур-Султан (06.2019-05.2022);

начальник Департамента криминальной полиции МВД РК (05.2022-16.11.2023);

заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (16.11.2023-18.10.2024).

Напомним, ранее был назначен командующий войсками регионального командования "Астана".