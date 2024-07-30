Нового имама назначили после скандала в Костанайской области

Приказом председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы Бектурсын Уалиев назначен главным имамом Костанайской области. До этого он занимал должность имама мечети "Марал Ишан" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече, состоявшейся в Костанайской областной мечети "Аймаганбет кажы Спанулы", руководитель областного Управления по делам религии Ерлан Болатулы выразил добрые пожелания новоназначенному главному имаму и пожелал ему успехов на ответственной должности.

Ранее сообщалось о том, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На судебном заседании имам, отрицая свою вину, сказал, что пил только кумыс. Его приговорили к 15 суткам лишения свободы и семи годам лишения водительских прав.

ДУМК уволило Бахытбека Тажимбета с должности главного имама Костанайской области за неподобающее поведение.