Нового имама назначили после скандала в Костанайской области
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Приказом председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы Бектурсын Уалиев назначен главным имамом Костанайской области. До этого он занимал должность имама мечети "Марал Ишан" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.
На встрече, состоявшейся в Костанайской областной мечети "Аймаганбет кажы Спанулы", руководитель областного Управления по делам религии Ерлан Болатулы выразил добрые пожелания новоназначенному главному имаму и пожелал ему успехов на ответственной должности.
Ранее сообщалось о том, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Боровом возле ночного клуба за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На судебном заседании имам, отрицая свою вину, сказал, что пил только кумыс. Его приговорили к 15 суткам лишения свободы и семи годам лишения водительских прав.
ДУМК уволило Бахытбека Тажимбета с должности главного имама Костанайской области за неподобающее поведение.
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