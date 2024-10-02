Нового главного санитарного врача назначили в Астане
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Айгул Шагалтаева назначена на должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
2 октября главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова представила коллективу нового руководителя департамента.
Айгул Шагалтаева родилась 26 июля 1968 года в Карагандинской области.
В 1993 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач гигиенист-эпидемиолог.
Трудовую деятельность начала в 1993 году санитарным врачом городской санитарно-эпидемиологической станции Акмолы.
С 1998 по 2001 год была заведующей санитарным отделом городской санитарно-эпидемиологической станции Акмолы.
С 2001 по 2003 годы - санитарный врач Управления санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.
С 2003 по 2005 годы работала преподавателем медицинского колледжа Астаны.
С 2005 по 2007 годы - главный специалист отдел контроля за строительством и реконструкцией объектов департамента санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.
С 2007 по 2014 годы занимала должность начальника отдела контроля за ЛПО и проведением дезинфекционных и стерилизационных мероприятий департамент санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.
С 2014 по 2017 годы - руководитель отдела эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями департамента по защите прав потребителей Астаны Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.
После была замруководителя департамента охраны общественного здоровья Астаны.
С 2019 года работала замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Астаны.
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