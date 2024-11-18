Нового акима района Сарайшык назначили в Астане
До этого он руководил другим районом города.
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В Астане по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата назначен аким района Сарайшык. Им стал 39-летний Максат Саматұлы, до этого работавший акимом района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Трудовую деятельность Максат Саматұлы начал в 2007 году с должности специалиста Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. В разные годы работал в "Астана Горкоммунхоз", Департаменте энергетики и коммунального хозяйства г. Астана и др.
С 2012 года до мая 2019 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы. С мая 2019 года до августа 2022 года занимал должности заместителя акима района Алматы, заместителя акима района Байконыр.
С августа 2022 года работал на должности акима района Алматы.
В рамках поручений Главы государства перед акимом района Сарайшык поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.
Также ранее сообщалось, что в Астане назначен аким района Алматы.
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