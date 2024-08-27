Нового акима района Нура назначили в Астане
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В Астане по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Нура, передаёт BaigeNews. Им стал 44-летний Ришат Турдыбеков.
Трудовую деятельность начал с 2001 года в компании ТОО "Автолизинг Казахстан" (город Алматы). С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района "Алматы" города Астаны.
С декабря 2011 года по март 2019 года работал заместителем акима района "Сарыарка" города Астаны. Также занимал должность заместителя акима района "Есиль" столицы.
С сентября 2019 года работал заместителем акима района "Байконыр" столицы.
В рамках поручений главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.
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