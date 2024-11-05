Нового акима одного из районов назначили в Туркестанской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Толебийского района, распоряжением акима Туркестанской области Еркегали Амантаевич Алимкулов назначен акимом Толебийского района Туркестанской области. Аким области Дархан Сатыбалды представил нового акима активу района. Депутаты районного маслихата поддержали кандидатуру нового акима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию акимата региона.

Аким области поручил новоназначенному акиму района сосредоточиться на ряде важных вопросов. Ему предстоит работать в тесном контакте с населением в соответствии с направлением, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, создавать новые производственные объекты, обеспечивать население рабочими местами, привлекать инвестиции и передовые технологии, а также увеличивать объем производимой продукции. В первую очередь, поставлена задача улучшить условия жизни жителей района, превратить села и населенные пункты в комфортные, безопасные, чистые и благоустроенные территории.

"Сегодня на сессии районного маслихата была предложена новая кандидатура на должность акима Толебийского района, которая получила поддержку депутатов. Наши приоритетные направления ясны. Это открытие промышленных предприятий и заводов, привлечение инвестиций. Кроме того, необходимо развивать сельское хозяйство и туризм в Толебийском районе. Возможностей много, необходимо активизировать работу. Я уверен, что Еркегали Амантаевич, имея большой опыт государственной и руководящей работы, системно реализует эти задачи. Нужно конкретизировать план развития района, увеличивать общий объем продукции и собственные доходы", – отметил Дархан Сатыбалды.

Еркегали Алимкулов родился 6 июня 1981 года в Толебийском районе. Имеет высшее образование по специальностям "таможенное дело", "юриспруденция" и "экономика".

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом в управлении координации работы региональных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Работал в Комитете по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и Агентстве по защите конкуренции. Был государственным инспектором Сектора государственного контроля и территориально-организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан, руководителем аппарата акима Южно-Казахстанской области, начальником отдела организационно-контрольной и кадровой работы Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководителем аппарата акима города Шымкента, директором Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан, заместителем исполнительного секретаря городского филиала партии "AMANAT" в Нур-Султане. В 2022 году был председателем правления акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Astana" акимата города Астана.

С января 2023 года занимал должность руководителя аппарата акима Туркестанской области.