Нового акима назначили в Уральске

Назначен аким Уральска. Им стал Мурат Байменов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона Нариман Турегалиев принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты её поддержали.

"Мурат Болатович много лет работал в Уральске и в районах нашей области. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал для социально-экономического развития города", – отметил глава региона.

​Нариман Турегалиев поставил перед новым акимом ряд задач по продолжению развития инфраструктуры областного центра.

Мурат Байменов родился в 1969 году. В разные годы работал заместителем руководителя управления финансов ЗКО, заместителем акимов Чингирлауского и Зеленовского районов, заведующим отделом экономического анализа, внутреннего контроля и мониторинга государственных услуг аппарата акима ЗКО, заместителем руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО, генеральным директором АО "Жайыктеплоэнерго".

С октября 2020 года был замакима района Байтерек.