Нового акима назначили в Темиртау

Акимом Темиртау назначен Галым Ашимов. Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового градоначальника, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые земляки, спасибо за доверие! Передо мной поставлены большие задачи. Будем вместе с вами их решать", – сказал Галым Ашимов.

Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000 года – был акимом посёлка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.

С 2010 по 2013 год занимал пост акима Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год – аким Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

До нового назначения работал в АО "Имсталькон".

Ораз Таурбеков освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.

"Я хочу всех искренне поблагодарить за доверие и поддержку, которую всегда ощущал. За эти два года мы вместе с вами, принимая согласованные, системные решения, проделали большую и слаженную работу", – отметил Ораз Таурбеков.