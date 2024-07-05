Нового акима назначили в Сатпаеве

Сегодня, 20:12

Сегодня, 20:12

Нового главу города представили в Сатпаеве. Им стал 33-летний Мурат Бурибаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он окончил Карагандинский государственный технический университет (бакалавриат по специальности "Металлургия"), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Академию государственного управления при Президенте РК (магистр государственного менеджмента).

Трудовую деятельность начал флотатором третьего разряда главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".

В 2011-2013 годах – делопроизводитель службы руководителя администрации главного корпуса обогатительной фабрики "Нурказган"; мастер, а после начальник цеха "Главный корпус" той же фабрики.

В 2013-2014 годах – главный инженер ОФ Орловского рудника ПО "Востокцветмет" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

Затем стал начальником цеха "Главный корпус №2" Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "ЖЦМ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

С 2015 по 2017 годы – директор Нурказганской обогатительной фабрики.

До назначения занимал должность директора Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "Жезказганцветмет".