Нового акима назначили в Коргалжынском районе Акмолинской области

Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем технического труда в средней школе № 5 города Сатпаев. Был председателем Союза молодёжи КГП "Дворец школьников и молодёжи" Сатпаева, и.о. главного специалиста отдела по работе с молодёжью Карагандинского областного департамента культуры, главным инспектором КГКП "Карагандинская областная государственная инспекция по охране историко-культурного наследия".

В 2003-2005 годы - пресс-секретарь Карагандинского областного территориального управления Минсельхоза РК. После - ведущий специалист по работе с молодёжью и неправительственными объединениями департамента внутренней политики Карагандинской области, ведущий специалист отдела документационного обеспечения аппарата акима Карагандинской области, начальник управления по организационно-кадровой работе АО "КазАгроИнновация".

Был помощником министра транспорта и коммуникаций РК, заведующим отделом социальной защиты и занятости населения аппарата акима Карагандинской области, директором департамента административной работы и госзакупок АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" в Астане, занимался предпринимательской деятельностью.

В 2018-2020 годы - президент общественного фонда "Фонд имени Сакена Сейфуллина". Затем стал замакима Аккольского района Акмолинской области.

В январе 2023 года назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области.