Нового акима назначили в Коргалжынском районе Акмолинской области
Прежде он был главой Управления внутренней политики региона.
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Акимом Коргалжынского района стал Алмас Алин. Активу его представил глава Акмолинской области Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.
Перед Алмасом Алиным поставлены задачи по развитию района и созданию комфортных условий для населения в рамках поручений главы государства.
Глава региона поручил коллеге держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов, бесперебойно провести отопительный сезон, обеспечить своевременный ввод объектов водоснабжения.
Также Алмасу Алину необходимо провести работу по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию сфер предпринимательства и жилищного строительства.
Алин родился 26 июня 1977 года в посёлке Атасу Жанаркинского района Карагандинской области. Окончил Жезказганский университет имени О.А.Байконурова (учитель художественного труда), Карагандинский университет "Болашак" (бакалавр экономики).
Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем технического труда в средней школе № 5 города Сатпаев. Был председателем Союза молодёжи КГП "Дворец школьников и молодёжи" Сатпаева, и.о. главного специалиста отдела по работе с молодёжью Карагандинского областного департамента культуры, главным инспектором КГКП "Карагандинская областная государственная инспекция по охране историко-культурного наследия".
В 2003-2005 годы - пресс-секретарь Карагандинского областного территориального управления Минсельхоза РК. После - ведущий специалист по работе с молодёжью и неправительственными объединениями департамента внутренней политики Карагандинской области, ведущий специалист отдела документационного обеспечения аппарата акима Карагандинской области, начальник управления по организационно-кадровой работе АО "КазАгроИнновация".
Был помощником министра транспорта и коммуникаций РК, заведующим отделом социальной защиты и занятости населения аппарата акима Карагандинской области, директором департамента административной работы и госзакупок АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" в Астане, занимался предпринимательской деятельностью.
В 2018-2020 годы - президент общественного фонда "Фонд имени Сакена Сейфуллина". Затем стал замакима Аккольского района Акмолинской области.
В январе 2023 года назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области.