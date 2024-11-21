Нового акима назначили в городе Аксу Павлодарской области
Глава региона уже поставил перед ним ряд задач.
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива Аксу представил нового акима города. Его предшественник, Нурлан Дюсимбинов покинул данный пост по собственному желанию. Байханов поблагодарил его за вклад в социально-экономическое развитие города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата региона.
"Нурлан Шайхслямович руководил Аксу с марта 2022 года. За это время в городе были построены пять домов на 524 квартиры, освещены более 40 улиц, модернизированы водопроводы в шести сельских округах. Был благоустроен пляж, начались работы по преобразованию Аксуской городской больницы в межрайонную центральную больницу, открыт торговый центр "Аксумолл", - сказал глава региона.
Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов.
Глава региона представил нового акима и пожелал успехов в работе.
Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.
В Иртышском районе он прошел путь от руководителя отдела до акима района. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
Асаин Байханов отметил, что Аксу имеет важное значение в развитии экономики области. На город приходится порядка 25% объема промышленности региона. Поручил в первую очередь, проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.
"Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по ул. Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете в Аксу, есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - поручил Асаин Байханов.
Также новому акиму города вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.
Ранее сообщалось, что депутат маслихата Алматы возглавила городское Управление общественного здравоохранения.
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