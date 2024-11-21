Нового акима назначили в городе Аксу Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива Аксу представил нового акима города. Его предшественник, Нурлан Дюсимбинов покинул данный пост по собственному желанию. Байханов поблагодарил его за вклад в социально-экономическое развитие города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата региона.

"Нурлан Шайхслямович руководил Аксу с марта 2022 года. За это время в городе были построены пять домов на 524 квартиры, освещены более 40 улиц, модернизированы водопроводы в шести сельских округах. Был благоустроен пляж, начались работы по преобразованию Аксуской городской больницы в межрайонную центральную больницу, открыт торговый центр "Аксумолл", - сказал глава региона.

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов.

Глава региона представил нового акима и пожелал успехов в работе.

Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.

В Иртышском районе он прошел путь от руководителя отдела до акима района. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Асаин Байханов отметил, что Аксу имеет важное значение в развитии экономики области. На город приходится порядка 25% объема промышленности региона. Поручил в первую очередь, проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.

"Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по ул. Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете в Аксу, есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - поручил Асаин Байханов.

Также новому акиму города вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.

Ранее сообщалось, что депутат маслихата Алматы возглавила городское Управление общественного здравоохранения.