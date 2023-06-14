Нового акима назначили в Бородулихинском районе, где бушуют пожары

Фото: пресс-службы акимата области Абай

Новым акимом района стал Айдар Ибраев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата области Абай.

Отмечается, что встреча главы области с активом района началась с минуты молчания. Нурлан Уранхаев представил нового акима и поручил использовать весь потенциал для обеспечения роста экономики и улучшения социально-экономических показателей района.

Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в селе Акши, Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.

Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты "Дидар". С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.

С октября 2022 года являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.