Нового акима избрали в городе Есик
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Стали известны итоги выборов акима города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Выборы акима прошли 2 июня. По их результатам акимом города Есик избран Жан Бауржанович Кураметов.
"Он 1989 года рождения, ранее работал заместителем директора ТОО "Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области", — указывается в сообщении, опубликованном на странице Енбекшиказахского района в соцсетях.
Перед вновь избранным акимом поставили задачи приложить все усилия для процветания и развития города и оправдать высокое доверие, оказанное жителями.
В 2023 году в отношении прежнего акима города Есик было начато досудебное расследование по подозрению в получении взятки. Всё началось с того, что жители пожаловались на неправомерные действия местных исполнительных органов.
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