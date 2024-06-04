Нового акима избрали в городе Есик

Стали известны итоги выборов акима города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы акима прошли 2 июня. По их результатам акимом города Есик избран Жан Бауржанович Кураметов.

"Он 1989 года рождения, ранее работал заместителем директора ТОО "Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области", — указывается в сообщении, опубликованном на странице Енбекшиказахского района в соцсетях.

Перед вновь избранным акимом поставили задачи приложить все усилия для процветания и развития города и оправдать высокое доверие, оказанное жителями.

В 2023 году в отношении прежнего акима города Есик было начато досудебное расследование по подозрению в получении взятки. Всё началось с того, что жители пожаловались на неправомерные действия местных исполнительных органов.