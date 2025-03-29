В Мьянме произошло очередное землетрясение на этот раз – толчки магнитудой 5,1 зафиксировали всего в 19 километрах от столицы Нейпьидо, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км.

Пока информации о новых жертвах и разрушениях нет, но страна продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения 28 марта, когда стихия магнитудой 7,7 унесла, по последним данным, жизни более тысячи человек. Тогда разрушения затронули не только Мьянму – подземные толчки ощущали даже в Таиланде и Китае. В Бангкоке обрушилось несколько зданий.

ООН уже выделила пять миллионов долларо на ликвидацию последствий катастрофы, однако гуманитарная ситуация в стране остается сложной. Спасательные операции продолжаются.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министрам Мьянмы и Таиланда.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.