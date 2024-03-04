Новое водохранилище начнут строить в Туркестанской области

В Туркестанской области начнут строить водохранилище "Байдибек ата". Старт работам будет дан до конца этого года. Об этом на встрече с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

Также в области планируется строительство завода узбекской компании OMAD Start, занимающейся производством и установкой экономичных систем полива полей. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с аграриями руководитель предприятия Шахобиддин Каромов.



Аграрии высказали предложения по усовершенствованию государственного предприятия "Казводхоз" и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.



После завершения официальной части встречи Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан.