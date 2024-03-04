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Новое водохранилище начнут строить в Туркестанской области

Сегодня, 10:37
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: freepik.com

В Туркестанской области начнут строить водохранилище "Байдибек ата". Старт работам будет дан до конца этого года. Об этом на встрече с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

Также в области планируется строительство завода узбекской компании OMAD Start, занимающейся производством и установкой экономичных систем полива полей. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с аграриями руководитель предприятия Шахобиддин Каромов.

Аграрии высказали предложения по усовершенствованию государственного предприятия "Казводхоз" и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.

После завершения официальной части встречи Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан.

"Вижу, что основная часть вопросов касается ремонта и реконструкции каналов и других гидротехнических сооружений. За долгие годы успело накопиться множество проблем, которые наше министерство намерено решать шаг за шагом. В этой связи очень важно наладить коммуникацию между министерством, "Казводхозом" и местными исполнительными органами, чтобы своевременно информировать население о нашей работе и инициативах. Большое спасибо всем, кто выделил время и пришел на эту встречу. После начала поливного сезона я снова приеду в Туркестанскую область, чтобы ознакомиться с ходом поливных работ", – подытожил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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