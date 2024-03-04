Новое водохранилище начнут строить в Туркестанской области
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В Туркестанской области начнут строить водохранилище "Байдибек ата". Старт работам будет дан до конца этого года. Об этом на встрече с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.
Также в области планируется строительство завода узбекской компании OMAD Start, занимающейся производством и установкой экономичных систем полива полей. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с аграриями руководитель предприятия Шахобиддин Каромов.
Аграрии высказали предложения по усовершенствованию государственного предприятия "Казводхоз" и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.
После завершения официальной части встречи Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан.
"Вижу, что основная часть вопросов касается ремонта и реконструкции каналов и других гидротехнических сооружений. За долгие годы успело накопиться множество проблем, которые наше министерство намерено решать шаг за шагом. В этой связи очень важно наладить коммуникацию между министерством, "Казводхозом" и местными исполнительными органами, чтобы своевременно информировать население о нашей работе и инициативах. Большое спасибо всем, кто выделил время и пришел на эту встречу. После начала поливного сезона я снова приеду в Туркестанскую область, чтобы ознакомиться с ходом поливных работ", – подытожил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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