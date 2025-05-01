Новое радио появилось в Казахстане
Новая станция создается на базе радио "Астана".
Сегодня, 02:52
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Сегодня, 02:52Сегодня, 02:52
59Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Новое радио начнёт работать в Казахстане с 1 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Радио Jibek Joly – это новые медиапроект Телерадиокомплекса Президента РК.
"Новая станция создается на базе радио "Астана", хорошо известного слушателям с 1999 года, и продолжит вещание на частоте 101.4 FM", – сообщает ТРК Президента.