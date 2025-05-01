Новое радио начнёт работать в Казахстане с 1 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Радио Jibek Joly – это новые медиапроект Телерадиокомплекса Президента РК.

"Новая станция создается на базе радио "Астана", хорошо известного слушателям с 1999 года, и продолжит вещание на частоте 101.4 FM", – сообщает ТРК Президента.