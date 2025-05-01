  • 1 Мая, 03:13
  • BAIGENEWS

Новое радио появилось в Казахстане

Новая станция создается на базе радио "Астана".

Сегодня, 02:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:52
Сегодня, 02:52
59
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Новое радио начнёт работать в Казахстане с 1 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Радио Jibek Joly – это новые медиапроект Телерадиокомплекса Президента РК.

"Новая станция создается на базе радио "Астана", хорошо известного слушателям с 1999 года, и продолжит вещание на частоте 101.4 FM", – сообщает ТРК Президента.

 

Самое читаемое

Наверх