Новое правительство Таиланда возглавила дочь бывшего премьера страны

Новым, 31-м по счету премьер-министром Таиланда избрана лидер партии "Пхыа Тхаи", 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават — дочь известного в стране политика, который в прошлом уже занимал этот пост сам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу "БИ-БИ-СИ".

Отец новоиспеченного премьера, Таксин Чинават, возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 годы, его родная сестра Йинглак (то есть тетка Пхетхонгтхан) — с 2011 по 2014 годы.

А в промежутке между ними — осенью 2008-го — в премьерском кресле два с небольшим месяца провел Сомчай Вонгсават — муж другой сестры Таксина.

Таким образом, Пхетхонгтхан — уже четвертая представительница на этом посту влиятельного в стране политического клана Чинаватов за последние четверть века и вторая женщина в истории Таиланда, возглавившая правительство.

Голосование за нового премьера прошло спустя всего два дня после того, ее предшественник на этом посту, Сеттха Тхависин, был отстранен от должности решением Конституционного суда страны.

И нынешний, и бывший премьеры — представляют партию "Пхыа Тхаи" которая на последних всеобщих выборах в прошлом году заняла по числу полученных депутатских мандатов второе место, однако сумела сформировать правящую коалицию.

Теперь новому премьеру нужно будет отыскать способ вдохнуть новую жизнь в изрядно пошатнувшуюся экономику Таиланда, не допустив при этом в стране очередного военного переворота или вмешательства Конституционного суда — поскольку именно так были смещены четыре предыдущие кабинета, сформированных "Пхыа Тхаи".

Из изгнания в тюрьму. Опальный экс-премьер Таиланда добровольно вернулся на родину и был сразу арестован

При этом сама Пхетхонгтхан вошла в состав партии лишь в 2021 году, а уже в октябре 2023 года стала ее официальным лидером.

Премьер рассказала журналистам, что сразу же после избрания ей позвонил поздравить отец, попросивший "сделать для страны все возможное".

Окончив элитную школу в Таиланде, Пхетхонгтхан продолжила учебу, получив диплом в университете в Великобритании, а затем работала в принадлежащей семье группе отелей Rende, где ее муж занимает должность заместителя генерального директора по инвестициям.