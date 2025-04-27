В селе Майтобе Таласского района Жамбылской области открылось универсальное пожарное депо. Проект реализован для усиления противопожарной защиты сельских населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На открытии присутствовали вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Кеген Турсынбаев, заместитель акима области, руководство ДЧС, ветераны и жители села.

Депо рассчитали на два выезда. Его зона ответственности охватывает пять населённых пунктов с населением около 8 тысяч человек, а также свыше 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и водоёмов.

"Расширение сети пожарно-спасательных подразделений в сельской местности — один из ключевых приоритетов МЧС. Наша задача — обеспечить оперативную защиту каждого жителя, независимо от того, где он живёт", — отметил Кеген Турсынбаев.

Вице-министр вручил личному составу ключи от оперативного автомобиля, пожарной автоцистерны и спасательной лодки. Пожарные также получили новое оборудование, обмундирование и средства индивидуальной защиты.

После официальной части участники посадили деревья в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", подчеркнув важность заботы об окружающей среде.