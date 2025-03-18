18 марта 2025 года в Петропавловске состоялись масштабные экологические мероприятия, организованные в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства. Этот день стал значимым событием для города, где студенты, школьники и представители общественности собрались, чтобы обсудить важнейшие проблемы экологии и природопользования. В рамках мероприятий прошли Деловая игра "Эко-поколение" и интеллектуальная игра "Эко IQ: Таза Қазақстан", в которых приняло участие более 100 человек.

Деловая игра "Эко-поколение"

Мероприятие в библиотеке имени Г. Мусрепова привлекло около 60 участников: студентов, школьников, ветеранов труда и специалистов из ТОО "Чайный мир". Целью игры было не только обмен знаниями в сфере экологии, но и привлечение молодежи к осознанию важности бережного отношения к природным ресурсам Казахстана.

После приветственного слова организаторов участники разделились на команды и приступили к решению экологических задач. На экране демонстрировались вопросы викторины, проверявшие знания о состоянии окружающей среды и природных богатствах страны. Также ребята собрали экологический пазл, посвященный природным чудесам Казахстана.

Абдин Дамир, руководитель Молодежного ресурсного центра Петропавловска, отметил: "Для нас очень важно, чтобы молодежь осознавала: экология — это не просто проблема природы, это проблема каждого из нас. Чем раньше мы начнем работать над собой и нашим отношением к окружающему миру, тем лучше будет наше будущее".

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено презентации лекарственных трав, растущих на территории Казахстана, и их важности для традиционной медицины. Участники смогли не только узнать о лечебных свойствах этих растений, но и продегустировать чай, приготовленный на основе трав.

Каримова Кристина, преподаватель кафедры географии и экологии СКГУ, добавила: "Экологическая культура начинается с простых, но важных шагов. Бережное отношение к растениям и природе должно стать частью нашей жизни, особенно среди молодежи. Радует, что такие инициативы становятся все более популярными".

Интеллектуальная игра "Эко IQ: Таза Қазақстан"

В этот же день в Высшем колледже имени М. Жумабаева прошла интеллектуальная игра "Эко IQ: Таза Қазақстан", где соревновались 50 студентов. Игра состояла из трех раундов, в которых участники демонстрировали знания по экологии и проявляли креативность в решении экологических проблем. В одном из раундов участники отвечали на вопросы, в другом — принимали участие в ролевых играх, представляя экологов, представителей бизнеса и власти, а также жителей города.

"Очень радостно видеть, как студенты проявляют интерес к экологии. Сегодняшняя игра показала, что молодежь не только осознает проблемы экологии, но и готова искать решения, работать в командах", — поделилась впечатлениями Калиева Саяжан, координатор волонтерского движения "Искорки".

Победители интеллектуальной игры были награждены дипломами и памятными подарками, а все участники выразили желание продолжать участие в подобных проектах.

Важность таких мероприятий

Оба мероприятия подчеркнули значимость вовлечения молодежи в экологические дискуссии. Это не только повышает осведомленность о текущем состоянии природы, но и способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде. Как отметил Спиней Виктор Викторович, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, "Экология — это не просто тема для разговоров, это наша реальная забота. Такие мероприятия помогают формировать правильное отношение к природе у молодежи и обучать их экологическим практикам".

В завершение участники поблагодарили организаторов за возможность углубиться в важные экологические вопросы и выразили надежду на регулярное проведение таких событий, чтобы поддерживать интерес общества к охране природы.

Мероприятия под эгидой программы "Таза Қазақстан" прошли не только в Петропавловске, но и в других районах области, обеспечивая массовое вовлечение местных жителей в заботу о чистоте окружающей среды.