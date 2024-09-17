Новое ЧП в Нацгвардии: ранен военнослужащий

Военнослужащий Нацгвардии ранен в руку в Алматы. ЧП произошло в воинской части 5571. За неделю это уже второе происшествие, передаёт BaigeNews.kz.

"По завершении учебных стрельб на полигоне при сдаче оружия военнослужащим получено лёгкое касательное ранение указательного пальца из пистолета Макарова. Медицинская помощь оказана на месте. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік".

12 сентября офицер воинской части 6505 Национальной гвардии получил огнестрельное ранение на учебных стрельбах.