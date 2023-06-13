Новинка этого лета: спортивный лифтбек UNI-V уже в продаже

Фото: «Астана Моторс»

Еще одна премьера от "Астана Моторс" в этом году: UNI-V – первый легковой автомобиль в семействе UNI от автоконцерна Changan Automobile Group – уже в продаже!

Changan UNI-V – спортивный лифтбек C-класса с габаритами 4680х1838х1430 мм и клиренсом 152 мм. 1,5-литровый турбодвигатель BlueCore выдает 181 лошадиную силу и 300 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. До 100 км/ч разгоняется за 7,1 секунд. UNI-V переднеприводный, с независимыми подвесками: передняя – Макферсон, задняя – многорычажная схема. Штатно установлены легкосплавные диски R18 в черном цвете. UNI-V построен на семейной платформе UNI, поэтому сходств с кузеном-кроссовером UNI-K немало.

Концепт VISION-V был разработан в конструкторском бюро в Турине и представлен в Пекине в 2020 году, дав старт линейке UNI. И это тот редкий случай, когда серийник, UNI-V, оказался харизматичнее концепта. Концепт был "холодный", футуристичный и "внушительный", а в серию пошла подтянутая-подкачанная спорт-версия с острым профилем.

Дизайн серийной версии взял за основу "спортивную элегантность", однако во внешнем облике много агрессии, "дуэль взглядов" с передней светодиодной оптикой UNI-V выдержит не каждый. Впрочем, "глаза" у UNI-V есть везде – 4 камеры дают водителю обзор в 360⁰, а встроенный видеорегистратор записывает дорожную обстановку с четырех сторон.

Как и положено "спорту", UNI-V следит за аэродинамикой, так что даже дверные ручки скрыты в дверях, откликаются только на приближение хозяина. Это тоже фамильная черта UNI – возможность персонализировать автомобиль под себя. Она дает бесключевой доступ, 6 положений электрической регулировки водительского кресла и регулировку руля по вылету и высоте.

Курс на технологичность UNI-V по-семейному поддерживает, но с оглядкой на свой "спортивный" имидж – самые частотные операции выведены на обычные кнопки, а системы ассистирования водителю работают преимущественно в уведомительном режиме, "адаптивно" считывая стиль вождения. Это возвращает вам "свободу" за рулем, но фоном постоянно напоминает, что "свобода – это ответственность".

Технические особенности позволяют вернуться к забытому сравнению автомобиля с горячим норовистым, но чутким конем: быстрый разгон, мягкая для "спорта" подвеска и очень "чувствительный" руль, который реагирует на малейшее движение.

UNI-V продуман до мельчайших деталей, в том числе и в вопросе безопасности, его активный защитный пакет на уровне 5 звезд C-NCAP: шесть подушек, системы ABS и ESP, мониторинг давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения выезда из полосы движения, функция автоматического торможения с распознаванием пешеходов, 4 радара парковки спереди и сзади, интеллектуальная система удержания автомобиля на месте.

В дизайне салона UNI-V остался верен концепту: функциональность и минимализм. Салон отделан перфорированной эко-кожей, в его интерьере скомбинированы светло-песочные и темные тона, что придает пространству дополнительный визуальный комфорт, есть фоновая амбиент-подсветка, передние сиденья со спортивной боковой поддержкой оснащены вентиляцией и электорегулировкой.

Автомобиль можно приобрести в официальных дилерских центрах CHANGAN в единственной максимальной комплектации по цене 12 990 000 тенге. Дополнительную информацию о модели и условиях приобретения вы можете получить на сайте или по телефону 7007.