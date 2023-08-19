"Новичкам несладко" – акмолинские бизнесвумен ждут поддержки государства

В Ерейментауском районе Акмолинской области несколько женщин объединились и вместе для производства казахского национального деликатеса курта, в планах – расширять ассортимент продукции и даже развивать агротуризм. Начинающие и уже опытные бизнесвумен в разных регионах объединяются в ассоциации, советы, клубы.

Как известно в Казахстане реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства. Один из инструментов республиканского проекта "Одно село – один продукт" состоит как раз в идее кооперации в дальнейшем развитии, масштабировании и продвижении бизнес-инициатив. Инструмент призван помогать предпринимателям глубинки создавать свой уникальный и конкурентный продукт, расширять рынок сбыта и выходить на экспорт. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор проектов в регионе, которые претендуют на такую поддержку.

Мясные деликатесы

Марина Кондратенко из села Сочинское Атбасарского района занимается производством мясной и колбасной продукции. Четыре года назад они с супругом прошли обучение в региональной палате предпринимателей "Атамекен" по проекту "Бастау бизнес" и получили грант чуть более 500 тысяч тенге. На эти деньги купили термокамеру и начали свой предпринимательский путь.

"У нас в селе многие разводят крупный рогатый скот. Впрочем, не только КРС, но и лошадей, баранов, птицу. Кругом жайлау, разнотравье, мясо получается очень сочным, вкусным. Мы тоже держим своё поголовье для дальнейшей переработки", – рассказывает Марина.

На сегодня их маленькое предприятие производит 22 вида мясной продукции, шесть видов колбас, замороженные полуфабрикаты и копчёные мясные деликатесы.

В планах выпускать конскую колбасу и полуфабрикаты, создавать мини-наборы. До нового года ассортимент уже дополнят.

Свою продукцию фермеры поставляют в 25 магазинов Атбасарского района.

"Своего мяса, конечно же, не хватает. Когда заканчивается своё сырьё, мы закупаем у населения. Объёмы растут, и наше подсобное хозяйство уже не в состоянии обеспечить круглогодичную потребность", – отмечают фермеры.

Спрос на вкусную и экологически чистую продукцию, действительно, растёт. Супруги признаются, что уже сегодня они с ним не справляются. Нужно срочно расширяться, но без господдержки им не справиться.

"У нас работает мини-цех. В будущем мы хотим построить большой колбасный мини-завод, закупить туда оборудование. Поэтому нам очень важно получить лояльный заём – чтобы закупить оборудование и автоматизировать все наши процессы. Мы претендовали на грант в пять миллионов тенге, но, к сожалению, не прошли. Теперь участвуем в проекте и мечтаем попасть под льготное кредитование. Если получится, будем строить большой производственный цех", – поделилась бизнесвумен.

Она отметила, что проект для предпринимателей, помимо обучения, продвижения, масштабирования, предусматривает также кооперацию.

"Они нас могут скооперировать, например, с фермером, который выращивает большое поголовье. Мы заключаем с ним договор и далее работаем вместе. Просто пока у нас объёмы небольшие, а в будущем это будет весьма удобно. Кто-то выращивает для нас КРС, а мы перерабатываем. Конечно же, в планах выйти на область и другие регионы страны. Мы скорее всего все эти планы осуществим. А пока не справляемся со спросом района", – заключила Марина Кондратенко.

Сыры

Многодетная мама из Кокшетау Эльвира Мукашева готовит более 20 видов сыра. В их числе – знаменитые моцарелла, буратта, халуми, маскарпоне, рикотта, сулугуни и филадельфия. Из твёрдых сортов – любимые казахстанцами качотта, пошехонский, белпер кнолле и другие. В ассортименте у Эльвиры имеются даже сыры с плесенью.

Молоко предпринимательница закупает у местного хозяйства – вкусное и густое. В недалёком будущем мечтает производить козий сыр.

Несколько месяцев назад женщина открыла собственную сыроварню. В этом ей помог выигранный грант в 1,2 миллиона тенге. Но здесь её поджидали трудности.

"Нашла помещение с двумя входами и, как требовалось, на расстоянии 50 метров от жилых домов. Теперь нужно, чтобы у меня был отдельный санузел – на меня одну, получается. Ограждение, лаборатория, приточно-вытяжная вентиляция – эти условия я пока не в силах соблюсти, потому что нет значительного дохода. А продаж нет, потому что нет разрешения санитарно-эпидемиологической службы. Замкнутый круг получился", – разводит руками стартапер.

В "молочном" бизнесе новичкам приходится непросто, вздыхает героиня.

"Трудно нам начать с нуля, выглядит так, будто надо сразу "под ключ". Нет под малые мощности нормативной базы, у нас это до трёх тысяч тонн продукции. Чтобы заняться "молочкой", нужно всё строить с нуля. Я говорила со многими молочниками, они такого же мнения. По этой причине трудно вырасти, не имея на руках больших финансов. У меня отличное помещение – с готовой инфраструктурой, квадратурой. Можно устроить и лабораторию, и санузел. Просто нужны оборотные средства", – отметила собеседница.

Так же, как и Марине Кондратенко, Эльвире не удалось выиграть пятимиллионный грант. Теперь предпринимательница возлагает надежды на республиканский проект поддержки предпринимателей, сыры многодетной мамы прошли в республиканский тур.

Трудности молодую женщину не сломили, в успехе своего детища она не сомневается. Более того, Эльвира Мукашева мечтает, что ее сыроварня переступит границы гастрономии и станет культурно значимым местом, точкой притяжения не только акмолинцев, но также гостей и туристов. Где посетители смогут отведать нежнейшего свежего сыра. Попробовать коспа или курт, выпить кумыса. Вернуться на несколько сотен лет назад или мысленно оказаться на родине её продукции – в Италии, Швейцарии, Голландии или на Кипре…

Микрозелень

Сая Уахитова признаётся: долго думала, чем заняться. Понимала, что многие ниши в областном центре уже заняты. А ей хотелось, чтобы продукция была и полезной, и востребованной.

"У нас на севере лето ведь короткое, а зелени хочется и зимой. Вычитала в интернете, что микрозелень можно выращивать круглый год в помещении. И климат – не помеха. Выучилась по проекту "Бастау бизнес", выиграла грант в 200 МРП. Закупила нужное оборудование, вернее, заказала стеллажи, потому что готовые стоят по 600-700 тысяч тенге за каждый. Полив пока ручной. Засучила рукава – и за работу", – рассказывает предпринимательница.

Сегодня она выращивает около 15 видов микрозелени, а также готовит сок из ростков пшеницы.

"И микрозелень, и напиток заказывают, в основном, физические лица – горожане, которые заботятся о своём здоровье, питаются правильно. Выращиваю ростки пшеницы, отжимаю и полученный сок замораживаю. Сегодня многие знают о его целебных свойствах. Во-первых, это источник витаминов и натуральный энергетик. Продукция способствует восстановлению печени, выводит из организма токсины и тяжёлые металлы, нормализует работу щитовидной железы, уровень сахара и холестерина в крови, вес. И это далеко не всё. Люди покупают у меня сок курсами, запись за месяц вперёд", – радуется Сая Сагындыковна.

Микрозелень – продукция для Кокшетау пока ещё довольно редкая.

"Люди начинают заниматься этим на продажу – и нередко бросают, так как спроса большого пока нет. Не так востребовано пока горожанами, чтобы вызывать энтузиазм у начинающего предпринимателя. Но я стараюсь везде рассказывать о пользе микрозелени для организма. Зимой к нам "приезжает" зелень, о которой мы ничего не знаем: ни как её вырастили, ни – чем обрабатывали. А здесь своя – made in Aqmola", – подчеркнула собеседница.

Простые виды микрозелени, не требующие много света, можно выращивать дома. Сая Уахитова также проводит мастер-классы, поэтому некоторые кокшетауские хозяюшки имеют свои базовые пять-шесть видов – горох, редис, горчица, кресс-салат и другие. Поступают заказы и от кафе и ресторанов. В главных фаворитах – горох, его за "кудри" любят повара и декорируют ими блюда.

В планах у предпринимательницы – расширять производство, наращивать объёмы. Для этого нужно закупить оборудование для гидропоники, автоматизировать полив, расширить штат: пока бизнесвумен помогает супруг…

Казахский курт

А в Ерейментауском районе Акмолинской области несколько женщин объединились в целый кооператив. Вместе они производят национальное лакомство – курт. Причём продукцию предпринимательницы создают не только вкусную и полезную, но и оригинальную, разнообразную по цвету и форме. Например, кроме привычной округлой, – в виде косточек, соломки, на палочке и так далее. Приятно удивляет и экологичная, компактная упаковка.

"Сельские женщины готовят курт для Вас с любовью", – примерно так звучит девиз ерейментауских хозяек. К слову, молоко для продукции дают выращенные ими же коровы. Объёмы пока небольшие, при этом аульчанки наладили сотрудничество с 200 мелкими магазинами Астаны.

На сегодня в кооператив входят семь представительниц, желание присоединиться к ним изъявили ещё десять жительниц столицы. С их участием здесь планируют дополнительно развивать линию по производству козьего сыра. А в более длительной перспективе – агротуризм. Речь идёт об отдыхе в сельской местности или малом городе – с их природной и внутрикультурной самобытностью. Причём такие туры не требуют больших денежных вложений.

Напомним, на территории Ерейментауского района расположен национальный природный парк "Буйратау". Край славится богатой и разнообразной флорой и фауной. Например, среди гранитных скал и леса находятся знаменитые Соколиные горы. Здесь можно проводить пешие, конные, велосипедные прогулки и автотуры, заниматься скалолазанием. А метсной природной сокровищнице – роднику Аулие-булак – приписывают целебные и волшебные свойства.

"Будем организовывать гостевые дома в этностиле, с национальными угощениями и развлечениями, туристические маршруты. На сегодня уже выразила заинтересованность в сотрудничестве сингапурская компания, которое будет выглядеть примерно так: они будут отправлять к нам на короткие трёхдневные туры своих туристов. В год они обещают в среднем тысячу отдыхающих. В настоящее время ведём переговоры и занимаемся разработкой для них турпакета. По сути, туризм и был для нас главной целью, а производство курта, козьего сыра и другой национальной продукции – это попутно, чтобы держаться на плаву. Но в будущем это станет прекрасным дополнением", – поделился планами председатель кооператива "Бұйратау" Айторе Жуматай.

Ингушская халва

Жительница Кокшетау Роза Гатагажева готовит ингушскую халву.

И конкурентов у неё в городе точно нет.

"Я с детства очень любила халву и знаю, как её готовили наши бабушки, мамы. Ингредиенты самые что ни на есть простые: мука, сливочное масло и сахар. А сам процесс невероятно трудоёмкий. Нужно долго стоять у плиты и не переставая перемешивать массу. Из-за такой трудозатратности, скорее всего, халву стали готовить меньше, и на столах она стала появляться всё реже. Я, как бы громко это ни звучало, почувствовала ответственность за судьбу нашего национального десерта", – честно призналась девушка.

Сначала она готовила как угощение, а потом – как продукцию на заказ. От магазинной, домашняя ингушская халва отличается вкусом. У Розы Гатагажевой он сливочно-карамельный, с ореховыми нотками. Начинающая предприниматель закупает тайыншынское сливочное масло, нагревает его и обжаривает в нём муку – до золотистого цвета. А затем смешивает с сахаром, который на огне растворяется. Получается сладкая масса, которую нужно очень долго и скрупулезно перемешивать.

В такую халву, конечно же, можно добавить изюм или курагу, а можно попробовать её в шоколаде. Стартапер планирует разнообразить свою продукцию, как по вкусу, так и по форме. Но при этом она обязательно сохранит технологию приготовления, завещанную ингушскими бабушками.

"Я немного "усовременила" подачу – добавила упаковку, создала Instagram-страницу. Пошли заказы – в основном, Кокшетау. Кто-то знает вкус ингушской халвы, кто-то попробовал впервые и полюбил. А кто-то хочет порадовать близких, покупает в подарок, случается, и из других городов… Случалось, люди рассказывали, что жили с депортированными ингушами, и те угощали их национальным лакомством. Это меня особенно мотивировало. Я почувствовала, что в моих руках не просто кулинария, а история, память о духовной связи народов", – поделилась Роза Гатагажева.

Изделия из бумажной лозы

Ирина Абдулова из Астраханского района плетёт удивительные по красоте и в то же время практичные изделия из бумажной лозы. По профессии она – воспитатель.

"Когда мы переехали в маленькое село Первомайка, рабочего места для меня в детсаду не нашлось. Поэтому я устроилась в Дом инвалидов инструктором по трудотерапии. Эта должность подразумевает развитие творческих способностей постояльцев с инвалидностью, то есть мы должны были делать что-то красивое своими руками. Так, я изучила несколько техник декоративно-прикладного искусства – папье-маше, картонаж, декупаж, вышивка, шитьё, вязание и другие. В какой-то момент я поняла, что веду сразу 15 техник, распыляюсь, так сказать. Захотелось достичь совершенства в какой-то одной", – вспоминает рукодельница.

Больше всего ей нравилось плетение. Первые попытки плести Ирина предприняла лет десять назад, результат был, признаётся, не очень эстетичным. На этот раз она взялась за дело со всей серьёзностью.

"Тогда я выучила простое плетение – верёвочкой, ситцевое. Пробовала простое плетение из ивовой лозы. На этот раз поставила целью довести свою лозу до идеального состояния – когда она мягкая, гнётся, не лопается, не трескается в процессе плетения. И после высыхания, обработки сохраняет все свойства натурального дерева. Я смотрела прямые эфиры мастеров, заходила на вебинары. Нравится Олеся Васильева, Алёна Бугрова, к ней я позже пойду учиться, как работать с мебелью. Всё обучение проходит онлайн, поэтому можно учиться, где и когда удобно", – отмечает собеседница.

Сырьём для Ирины служит газетная бумага, её ещё называют потребительской. Она вдвое тоньше, чем привычная нам, формата А4. Первым делом она превращает листы в лозу, затем окрашивает её водной морилкой, обрабатывает и делает похожей на ивовый прут. Из такого можно плести всё, что душе угодно – от мелкого декора до предметов мебели.

"У плетения безграничные возможности. Когда говорят "плетеные изделия", сразу возникает ассоциация с корзиной. На самом деле изделий очень много, и они функциональны. Взять хоть корзину или ёмкость для овощей – в плетёном пространстве овощи дышат, это экологично, безвредно. Пластик, понятное дело, вызывает сомнения – из-за запаха, неприятной окраски. А здесь экологически чистый материал – и бумага, и морилка, которую изготавливают из дерева, и лак водорастворимый на водной основе, акриловый. Или корзина для хранения белья – одежда в ней не слёживается. Организаторы пространства сегодня тоже предпочитают использовать плетёные короба, причём их используют в антресолях, нишах, гардеробах, подобрав по размеру и цвету", – перечисляет мастерица.

Самый популярный среди заказчиков-хозяек – предметы декора. Предложений – море: подставки под разные предметы, шкатулки для женских украшений, люстры, абажуры для торшера, декор для стен, зеркал, часов, полок. Красивые тематические подвески в комнаты – например, в виде шара. Разные варианты тележек для игрушек – плетёная машина с кузовом, тележки на верёвочке; корзины в виде домика и животных.

"Вполне реально сделать полностью плетёную детскую – оригинальную и экологичную. К следующему лету обязательно доберусь до женственного направления – сумочек. Это тренд уходящего лета, я, к сожалению, не успела, готовых работ пока нет. Но будут. Планирую подобрать дизайн, кожаные элементы, фурнитуру – и выйти со своей авторской коллекцией, устроить показ сумок", – поделилась Ирина Абдулова.

И главное направление, до которого предпринимательница обещает непременно "добраться", – плетёная мебель.

"Точнее, сама мебель, основа из дерева, но с плетёными элементами. Например, комод с выдвижными ящиками из лозы. Все детали-то, по сути, имеют одну природу – бумагу делают из дерева. И способы обработки одинаковые – те же лак и морилка. Такие изделия выглядят, на мой взгляд, красиво, лаконично и эстетично. Скандинавский стиль или сканди сегодня популярен, его отличительные черты – простота, функциональность, чёткость линий и неброская элегантность. Тона – бежевые и пастельные, природные оттенки", – отметила рукодельница.

Ирина старается не копировать работы других мастеров, считая это нечестным, неэкологичным.

"Я беру понравившуюся работу за основу, но вношу свои изменения – либо цвет, либо способ плетения, количество стоек. Размер лозы тоже играет большое значение – толстая или тоненькая", – уточняет собеседница.

Часто ей приходится слышать: мол, это же бумага! Она ж мнётся-рвётся, ей невозможно дать какую-то нагрузку.

"На самом деле, нет. После всех этапов обработки бумага становится прочной и по своей плотности и прочности не уступает той же ивовой лозе. Можно взять иву, вымачивать, сушить, плести. Но и у тех корзин будут свои минусы. Они в помещении начинают крошиться, это естественный процесс рассыхания. Там тоже нужно правильно обрабатывать, снимать кору и прочее. С бумагой намного проще. Её делают из дерева, в процессе изготовления лозы она приобретает все свойства древесного прута. Влажность ей не страшна. Она как намокает, так быстро и сохнет в естественных условиях, возвращается к своей первоначальной форме", – пояснила И. Абдулова.

Перечислять преимущества перед пластиком, вероятно, не нужно. Даже если он соответствует всем требованиям безопасности. Мастерица признаётся, вопрос безопасности для экологии для неё очень важен.

"Утилизация плетёных изделий намного проще. Пластиковая корзина, сломавшись, попадает на свалку и лежит столетиями, вредя окружающей среде, животным. Растения не будут на этом месте расти. А в случае с отходами плетения – всегда можно сжечь в костре или печке. И никаких токсичных испарений", – подчеркнула женщина.

На республиканский этап проекта по поддержке предпринимательства талантливую бизнесвумен "не пропустил" критерий – использовать в производстве казахстанское сырьё. Но планы у героини амбициозные. Сегодня она, несмотря на очевидный успех, видит себя ещё даже не на середине пути. Есть мысли по поводу продвижения своей продукции. И если до настоящего момента Ирина работала на заказ, то теперь она намерена создавать ассортимент. С ним проще выйти для продажи на любой маркетплейс. Также можно создать офлайн-точки.

Картины из эпоксидной смолы и одежда ручной работы

Айжан Менжасарова из города Атбасар около десяти лет проработала в сфере логистики и грузоперевозок. А потом решила открыть своё дело. Толчком, признаётся, послужила прошлогодняя региональная выставка "Лучший товар Казахстана". Буквально через неделю молодая женщина приступила к обучению.

Сегодня Айжан создаёт интерьерные картины и настенные часы; посуду и декор для дома, к примеру, напольные или настольные вазы, наборы на дамский столик и в ванную комнату; предметы мебели. Последние производятся в паре со слесарем. Материал для изделий – эпоксидная смола, гипс, дерево.

Продукцию мастерица реализует в торговой точке в Атбасаре и онлайн. Работает на заказ на дому, в скором времени планирует расширяться. Есть договорённости с торговыми домами Кокшетау и Атбасара.

А вот Гульсим Елеуова из Жаксынского района шьёт одежду, так қоржын и қалта на заказ. Также многодетная мама печёт торты и пироги, пирожные, самсу и прочее, готовит полуфабрикаты – манты, пельмени, вареники. Её клиенты – жители села Лозовое и окрестных аулов.

"Шить, вязать, печь и готовить я любила всегда. Конечно, не без помощи детей. Всё это – в дополнение к семейному бизнесу – магазину. Здесь мы выставляем свою продукцию, люди уже знают её качество и смело покупают. Выходим на ярмарки. Наше благополучие – в наших руках. Любишь трудиться – нужды знать не будешь", – заключила индивидуальный предприниматель.

Три проекта – по производству сыров, колбас и мясных деликатесов, а также микрозелени – будут представлены в республиканском туре программы

"Одно село – один продукт". Её участниками могут стать жители с бизнес-инициативой, начинающие и действующие предприниматели, самозанятые, а также объединения производителей. Обязательное условие – использовать казахстанское сырьё, напомнил директор РПП Акмолинской области Ерканат Мусылманбек.

Фото предоставили герои статьи.