Новейшее оборудование для операций на мозге установили в Шымкенте

Нейрохирургический блок, оснащенный самым современным оборудованием, открыли в городской клинической больнице №1 Шымкента. Теперь в клинике смогут проводить сложнейшие операции на мозге, не вскрывая череп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Нейрохирургический блок имеет две операционные. Одна для проведения высокотехнологичных интервенционных, малоинвазивных операций. То есть операция проводится на сосудах головного мозга через пункционное отверстие, через бедренную артерию. Вторая операционная предназначена для различных высокотехнологичных операций, которые ранее в городе не проводились", - сообщил руководитель нейроинсультной службы городской клинической больницы №1 Еркин Медетов.

С помощью новейшей ангиографической системы стоимостью около миллиарда тенге шымкентские врачи смогут диагностировать и лечить острые нарушения мозгового кровообращения.

За три года на укрепление материально-технической базы медорганизаций в Шымкенте направлено почти 14 миллиардов тенге. Обеспеченность учреждений современным оборудованием доведена до 79,2 процента.