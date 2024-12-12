26-летний Мереке Альмуратов из Семея совмещает две работы, собственный бизнес, увлечение стендапом и сценарное мастерство. Недавно он женился и приобрёл квартиру в ипотеку. И это при том, что мужчина потерял зрение 10 лет назад. За эти годы он настолько адаптировался к новой реальности, что многие люди не замечают его недуг. Историю удивительной стойкости и силы духа записал корреспондент BaigeNews.kz.

С Мереке Альмуратовым мы познакомились во время экскурсии для слабовидящих и незрячих горожан, куда он пришёл, чтобы узнать увлекательные легенды и истории о родном городе. Его неутомимый интерес ко всему вокруг удивил нас, и мы решили написать отдельный материал об этом жизнелюбце.

История борьбы Мереке служит примером вдохновения. После потери зрения он получил высшее образование в другом городе, вдалеке от родного дома, "раскрутил" собственный бизнес и даже работает СММ-специалистом.

История болезни

Имя для внука выбрала любимая апашка. "В доме навсегда поселился праздник", сказала она, когда 22 марта, в день Наурыза, родился наш собеседник. Поэтому имя Мереке – неслучайно. Оно переводится как праздник, торжество.

Проблем со зрением у Мереке никогда не было. Травм, стрессов и других факторов, которые могли бы стать причиной серьёзного недуга, тоже не наблюдалось.

В 2015 году во время медицинского обследования старшеклассник почувствовал, что стал плохо видеть. По иронии это случилось в военкомате. Через некоторое время стало падать зрение и на втором глазу. И буквально за несколько недель парень практически ослеп. Его диагноз – атрофия зрительного нерва, его возможности на сегодня – 3% из 100% возможности видеть. Врачи до сих пор не знают, что стало причиной. Но сам Мереке уверен, что дело в последствиях испытаний на ядерном полигоне.

Признаётся, что обижен на местное здравоохранение, так как ему не одобрили квоту на лечение и реабилитацию в столичном Центре матери и ребёнка. Особой помощи от врачей не получил: сказали, что это не лечится.

Остаточным зрением Мереке видит силуэты, может различить чёрное и белое, основные цвета. Всё остальное превращается в мутное действо. Но и эта возможность видеть его очень радует. Поэтому старается выполнить максимум возможного – запомнить маршруты, чаще ходить по городу, находить новые увлечения, поскольку чувствует, что со временем в его глазах наступит тотальная темнота.

История борьбы

После потери зрения Мереке узнал, что такое депрессия. Активный и позитивный от рождения парень за короткое время лишился своих стремлений. Мечты рассеялись, желать чего-то и достигать уже не хотелось.

В школе №22 любимым предметом была биология. Впрочем, как и у большинства его одноклассников. Говорит, что это заслуги талантливого педагога. Несколько месяцев обучался в интернате для слабовидящих и незрячих детей. Мечтал стать врачом, но из-за потери зрения выбрал экологию. ЕНТ сдал успешно, набрал 104 балла.

"Когда все вокруг сдавали тестирование, переживали, радовались, предвкушали, мне было всё равно. Даже когда я набрал хороший результат. После потери зрения все эти эмоции стали бессмысленными. Терять мечту и цель, ощущать внутри пустоту – это страшно. Я понимал, что не смогу работать по профессии, но всё же получил образование для галочки. Стал экологом. Выбрал павлодарский университет имени Торайгырова, потому что только здесь мне пошли навстречу. Родители не хотели отпускать в чужой город, но я настоял. Хотел кардинально сменить обстановку и жить среди людей, которые меня не знают. Поскольку некоторые из тех, кто меня на тот момент знал в Семее, думали, что я притворяюсь слепым, что дурачусь", – вспоминает первые самые тяжёлые годы новой жизни.

Помогли друзья, школьники, педагоги. Самый яркий и счастливый момент после депрессии остался в его памяти. Одноклассница пригласила парня на день рождения. В тот день Мереке впервые вышел из дома сам, без сопровождения. Шёл пешком по знакомому району. А в условленном месте его ждали одноклассники. Та прогулка и первый опыт тотального доверия к окружающему миру изменили его взгляд на жизнь. Мереке понял, что его возможности на самом деле не ограничены.

Кстати, в университете многие и не догадывались о недуге почти ничего не видящего парня. Знали только педагоги и одногруппники. Уверенность в своих силах вела его в сложные моменты. Студенты по общежитию помогали выполнять домашнее задание, читали Мереке книги вслух.

История успеха

Молодой выпускник понимал, что не сможет работать по профессии. Поэтому начал искать занятие по душе. Первое время он работал в клубе незрячих и слабовидящих "Шамшырак". А в сложные душевные моменты старался занять себя чем-нибудь, так он пришёл в спортзал, грузы занимали его тело и разум.

Позже занялся стендапом, выступал в Семее и Алматы. Мереке даже начали узнавать на улицах! Парень с прекрасным чувством юмора и самоиронии пишет сценарии для шуточных выступлений.

Пособия по инвалидности в 95 тысяч тенге и небольшой зарплаты общественника ему едва хватало. Поэтому он решил открыть своё дело. Мечта привела его в бизнес.

"Один мой знакомый занимался продажей курта. Я подумал: а почему я так не могу. И смог! Купил продукт, сестрёнка предложила красиво его упаковывать и реализовывать в магазинах. Первое время было мало заказов, но со временем клиентура росла. Даже обошлись без таргета. Помогли репосты моих знакомых блогеров. Но однажды мы купили много курта, который стал неликвидным во время поста. В месяц Рамадан продажи сильно упали, часть товара испортилась. И я поник. Это было тяжёлое время: не было ни видения, ни работы, ни денег. В тот момент я совершенно не знал, как поступить и что делать дальше. Принять тот факт, что это конец, было крайне сложно", – вспоминает тот тяжёлый период наш собеседник.

Вторая депрессия была по-своему сложной. Но помог случай. Мереке и его небольшой команде родных поступил крупный заказ на тойбастар. И тут уже он мобилизовал все свои ресурсы.

Уютный цех по упаковке полезного казахского продукта расположен в отчем доме. Родители и младший брат помогают фасовать национальное лакомство и развозить его по магазинам.

Часть товара доставляет отец, часть – он сам. На автобусе, зачастую один, без сопровождения.

"Я сам езжу по левобережью, где родился и вырос. Районы Юности, Компосёлка, Цемзавода я выучил хорошо, поэтому без труда ориентируюсь. А вот когда приходится ехать в другие районы, меня сопровождает мой младший 14-летний брат. Он – мои глаза, во всём помогает мне. Из сложностей – это наш общественный транспорт. Во многих автобусах нет оповещения и кондуктора, а если есть, то они редко объявляют остановки. В морозные дни, когда окна затянуты инеем, или когда в салоне не протолкнуться, даже зрячие пропускают свою остановку, поскольку не видно улиц. Со мной такое бывает часто, поэтому возвращаюсь в нужное мне место пешком. Я не злюсь, но это очень неудобно", – говорит Мереке Альмуратов.

История любви

Мереке – счастливый семьянин. Недавно он женился и купил в ипотеку квартиру. Живёт по соседству с незрячей семьёй Щепетиных, о которых мы писали ранее. Эти позитивные блогеры собирают в соцсетях тысячи просмотров, рассказывая о "жизни вслепую".

Мереке познакомился с будущей женой в Шымкенте, куда ездил для участие в молодёжном слёте. Забавно, что сначала он отнёсся к девушке с неприязнью, так как она хотела ему помочь. Но позже рассмотрел добрую душу юной красавицы.

"Ко мне подошла девушка и предложила помочь, сопроводить меня, пыталась взять под руку. Я был оскорблён этим, так как не нуждаюсь в излишней опеке и жалости. В тот же день она предложила мне познакомиться с городом, и мы отлично провели время. В ответ на её внимание я пригласил её на свидание, мы даже сходили в кино. После того, как я уехал, мы долгое время переписывались и созванивались, а через полгода я сделал ей предложение. В день знакомства её родители даже не поняли, что я почти не вижу", – улыбается Мереке.

Сейчас молодая пара живёт душа в душу. Она работает делопроизводителем, он развивает бизнес. А в свободное время молодожёны обустраивают новую квартиру и ходят в гости. Мереке любит посещать с супругой кино, театры, кафе и разные массовые мероприятия. Говорит, что отсутствие зрение не мешает ему получать удовольствие от жизни.

"Вкусная еда, общение с друзьями, атмосфера заведения, уютная мебель, причастность к праздникам – всё это приносит мне радость. Я всегда умел радоваться жизни и не утратил эту способность с потерей зрения. Я думаю, каждый человек живёт именно ради таких эмоций, новых впечатлений, – мотивирует Мереке. – Я думаю, что лень может погубить любого – и здорового, и больного, поэтому нельзя долго бездействовать, нужно работать и развиваться. У казахов есть выражение: хлеб,заработанный своим трудом, вкуснее". И я всегда это помню".

Мереке Альмуратов не согласен с определением "человек с ограниченными возможностями". Он уверен, что они у него не ограничены. Он самостоятельно побывал в разных городах Казахстана, продолжает собственное дело, даже работает специалистом СММ, помогая через Instagram развивать фаст-фуд-бизнес своих друзей. В будущем он мечтает подарить автомобили своему отцу и супруге. А ещё снять фильм о людях с инвалидностью.

Фото из личного архива Мереке Альмуратова