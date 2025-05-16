В Алматы в эти выходные стартует новая сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz. Впервые она пройдет 17 и 18 мая в Алатауском районе на территории жилого комплекса "Мадениет", сообщили в пресс-службе АО "СПК Алматы".

На месте установят семь павильонов, где местные фермеры предложат жителям свежие мясные и молочные продукты, овощи, яйца и выпечку по ценам, которые будут ниже рыночных на 15–20%. Новый формат направлен на поддержку отечественных производителей и сдерживание цен на социально значимые продукты.

Если ярмарка будет пользоваться спросом, её планируют сделать еженедельной, расширив ассортимент и количество торговых точек.

Сегодня сельхозярмарки выходного дня успешно работают в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Их еженедельно посещают более 45 тысяч человек, а в продаже - свыше тысячи наименований товаров от 300 фермерских хозяйств из Алматы и Алматинской области.

Городские ярмарки уже зарекомендовали себя как удобная и выгодная альтернатива магазинам: здесь можно купить свежее мясо, фрукты, мёд, колбасы, кисломолочную продукцию и многое другое - напрямую от производителей.