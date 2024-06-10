Новая волна в отношениях? Чего ожидать от визита президента Южной Кореи в Казахстан

В Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева с госудерственным визитом прибудет президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Главы двух государств проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. Что ожидать от предстоящего визита и в каких отношениях находятся две страны, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Что известно о президенте Южной Кореи

Юн Сок Ёль президент Южной Кореи с мая 2022 года. Он был кандидатом от оппозиционной партии. До этого Юн Сок Ёль занимал должность генерального прокурора. Он 13-ый президент Южной Кореи.

После победы в своем обращении, он подчеркнул, что будет делать упор на единство в стране.

Помимо этого, будущий президент страны в своей предвыборной программе делал акцент на укрепление отношений с США, экономического сотрудничества с Китаем. Что касается внутренней политики, то лидер Южной Кореи заверял избирателей что будет стремиться к обеспечению доступным жильем население, а также улучшать качество медобслуживания.

Помимо Казахстана в Центральной Азии лидер Южной Кореи посетит Туркменистан и Казахстан.

Установление дипломатических связей

Дипломатические отношения между двумя странами были установлена в начале 1992 года, после того как Казахстан провозгласил независимость. После было открыто посольство Южной Кореи в Алматы, а через четыре года в Сеуле появилось казахстанское посольство.

Основа правовой базы двусторонних отношений между странами была заложена во время визита первого президента Казахстана в 1995 году. К слову, Южную Корею с государственным визитом он посещал пять раз. После первой поездки он прибыл в эту страну в 2003 году, затем 2010, 2012 и 2016 году.

Казахстан главы Южной Кореи посещали шесть раз.

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом был в Южной Корее в августе 2021 года.

Торгово-экономическое сотрудничество

Казахстан и Южная Корея активно сотрудничают в сфере экономики. Казахстан экспортирует в эту страну нефть, ферросплавы, титан, уран, железо, золото и другое. Импортируют, в свою очередь, из Южной Кореи в Казахстан изделия для транспортных средств, автомобили, провода, кабели и другое.

Корея один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстане. Только в 2022 году их прямые инвестиции в Казахстан составили более один миллиард тенге.

В Казахстане действуют около 700 представительств, юридических лиц с южнокорейским участием. Между странами действует Казахстанско-корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Казахстан и Южная Корея также активно сотрудничают в культурно-гуманитарных сферах. Например, в Каннамском университете действуют отделение казахстановедения. Также в Южной Кореи преподают казахский язык, а именно в Университете иностранных языков Хангук.

Также в Сеуле есть памятник Абаю Кунанбаеву. Он был открыт в 2021 году в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в эту страну.

2022 год был объявлен годом культурного обмена между двумя странами.

Стагнация в отношениях между странами?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Южной Корее Нургали Арыстанов подчеркивает, что страны поддерживают очень дружеские отношения и укрепляют стратегическое партнерство на самом высоком уровне.

"Мы разделяем этот уровень сотрудничества лишь с несколькими странами, и Корея является одним из наших самых важных стратегических партнеров", - сказал Нургали Арыстанов TheKoreaTimes.

Корейская культура популярна среди казахстанской молодежи. Нургали Арыстанов, что K-pop товары, корейская уличная еда полюбились многим казахстанцам.

Экономическое сотрудничество так же является краеугольным камнем корейско-казахстанского партнерства. Торговый оборот между двумя странами в прошлом году достиг шести миллиардов долларов.

"Корея является четвертым по величине торговым партнером Казахстана и пятым по величине иностранным инвестором. Поэтому крупные компании, такие как Kia, Samsung, Hyundai, Shinhan Bank и многие другие, открыли свои предприятия в Казахстане", - отметил посол.

Востоковед Адиль Каукенов отмечает, что у Казахстана и Южной Кореи нет общих границ, однако это не мешает двум странам развивать экономические и политические отношения. Но, как он считает, сотрудничество между двумя государствами не выходит на новый уровень.

"Есть определенная стагнация", - говорит эксперт.

Для того, чтобы это преодолеть двум странам нужен общие масштабный проект, считает Адиль Каукенов.

"Достигнув достаточно серьезного уровня, в казахстанско-корейских экономических отношениях не хватает какого-то прорыва. К примеру, в сфере новых технологий, либо в каком-то масштабном инвестиционном проекте. Есть большая проблема в том, что не хватает какой-то новой волны, которая позволила бы еще дальше расти цифрам товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Поэтому в этом ключе приезд нового президента Южной Кореи это, конечно, важное мероприятие. В плане сотрудничества мы находимся на хорошем уровне. Цифры из года в год большие, но одни и те же. А мы заинтересованы в увеличении. Поэтому любой приезд президента — это всегда массированная подготовка со стороны министерств обеих стран, бизнес-сообщества для того, чтобы подготовить пакет новых решений, новых идей. Поэтому в этом ключе приезд президента достаточно позитивен. Это важно", - говорит эксперт.

В случае, если не будут заключены какие-то прорывные соглашения, в любом случае будет заложен фундамент сотрудничества. А также, конечно, будет понимание того, что президенту Кореи интересен Казахстан, считает эксперт.

"Президент Южной Кореи – это достаточно значимая фигура в мировом пространстве. Ему есть, куда ехать, у него много предложений. То, что он выбрал именно Казахстан, это достаточно хорошо, будет возможность проработать массу вопросов", - говорит Адиль Каукенов.

Для Южной Кореи важно, что Казахстан многонациональная и многокультурная, страна, в которой ценится вклад корейского сообщества в казахстанскую жизнь. Помимо этого, конечно, немаловажную роль в развитии отношений играет и экономическое сотрудничество между странами.

"За счет участия в инициативе "Один пояс, один путь" у Казахстана уже есть возможность транспортировать многие свои продукты в Корею. Это важный инструмент, который можно было бы использовать, но там есть вопросы политического характера. Хорошо было бы, чтобы президенты двух стран на личной очной встрече обсудили этот момент", - сказал эксперт.

Немаловажный момент обсуждения между странами – казахстанская трудовая миграция в Южную Корею. Это вопрос также нуждается в дальнейшем развитии для того, чтобы у казахстанцев было как можно больше возможностей на базе межгосударственных соглашений, считает эксперт.

"У Кореи есть потребность в рабочей силе, а у казахстанцев в заработках. Важно, чтобы всё это было в правовом поле", - считает Адиль Каукенов.

Южная Корея не меняет политику к странам Центральной Азии

Приглашённый профессор кафедры Дальнего Востока факультет востоковедения КазНУ им.аль-Фараби Ли Бёнг Джо около 10 лет живет в Казахстане. Комментируя предстоящий визит президента Южной Кореи он отмечает, что между странами сложились крепкие взаимоотношения.

Новый южнокрейский лидер не меняет политику в отношении стран Центральной Азии. Для правительства Южной Кореи страны Центральной Азии стратегически важны, считает профессор.

"Отношения между Южной Кореей и Казахстаном близкие. Думаю, что в ходе визита будут подписаны меморандумы о культуре, образовании. Также президент встретиться с ассоциацией южнокорейцев в Казахстане. Насколько я знаю, на встрече также будут представили других организаций из Южной Кореи, которые находятся в Казахстане", - сказал Ли Бёнг Джо.

Он отмечает, что в Казахстане проживает около 101 тысячи корейцев. Диаспора является мостом между обеими странами, что только повышает сотрудничество между государствами.

При этом, немаловажно, что в Казахстане действует Корейский культурный центр, выходит газета на корейском языке "Коре ильбо", а также проходят множество культурных мероприятий.