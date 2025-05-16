В ряде азиатских стран вновь фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. Особенно тревожная ситуация складывается в Китае, Сингапуре и Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на newizv.ru.

В Гонконге уровень положительных тестов на коронавирус вырос до 11,4%, превысив показатели прошлогоднего пика. Глава Центра охраны здоровья города Альберт Ау заявил, что активность вируса "довольно высока", и подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности.

В Сингапуре Министерство здравоохранения сообщило о 28-процентном росте числа случаев COVID-19 всего за неделю. Основными циркулирующими штаммами являются LF.7 и NB.1.8, которые составляют более двух третей всех выявленных случаев. При этом увеличилось и число госпитализаций — примерно на 30%.

В Таиланде с начала года зафиксировано более 53 тыс случаев COVID-19 и 16 смертей, большинство — в столице, Бангкоке. Министр здравоохранения Сомсак Тхепсутин призвал не паниковать и напомнил, что COVID-19 сейчас классифицируется как эндемическое заболевание, однако призвал граждан сохранять бдительность.

Что стало причиной новой волны?

Эксперты связывают всплеск с ослаблением коллективного иммунитета. При этом пока нет признаков того, что новые штаммы вызывают более тяжелое течение болезни.

Особую тревогу вызывает штамм LP.8.1, который уже обнаружен в 23 странах, включая США, Канаду, Великобританию и Японию. В Англии доля LP.8.1 выросла с 1% в декабре 2024 года до более 60% в марте 2025-го, в США он стал причиной 55% новых случаев заражения. Несмотря на это, ВОЗ оценивает дополнительный риск от штамма как низкий.

Симптомы LP.8.1 аналогичны другим штаммам коронавируса: боль в горле, кашель, головная боль, насморк, ломота и лихорадка. Однако штамм демонстрирует высокую устойчивость к иммунитету, что может привести к дальнейшему распространению.

В феврале мы писали о том, что китайские ученые обнаружили новый коронавирус.