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Pexels Сегодня, 07:52
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Сегодня, 07:52
131
Фото: Pexels

Новая виза для иностранных бизнесменов появится в Казахстане

В Казахстане появится инвестиционная виза для иностранных предпринимателей. Основное условие - представители крупного бизнеса должны разово вложить в экономику страны не менее 300 тыс. долларов, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на "Хабар 24".

Документ позволяет проживать в стране в течение 10 лет, проводить регистрацию деятельности и свободно осуществлять финансовые операции. Бизнес-иммиграция положительно скажется на  инвестиционной привлекательности, отметили в миграционном комитете. 

"Внедрение данной визы даст нам много возможностей. То есть, инвесторы, помимо вложений в нашу экономику и выплаты налогов, предоставят новые рабочие места для граждан страны", - говорит и. о. председателя комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.

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Сегодня, 07:52
131
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