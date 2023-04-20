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Новая виза для иностранных бизнесменов появится в Казахстане
В Казахстане появится инвестиционная виза для иностранных предпринимателей. Основное условие - представители крупного бизнеса должны разово вложить в экономику страны не менее 300 тыс. долларов, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на "Хабар 24".
Документ позволяет проживать в стране в течение 10 лет, проводить регистрацию деятельности и свободно осуществлять финансовые операции. Бизнес-иммиграция положительно скажется на инвестиционной привлекательности, отметили в миграционном комитете.
"Внедрение данной визы даст нам много возможностей. То есть, инвесторы, помимо вложений в нашу экономику и выплаты налогов, предоставят новые рабочие места для граждан страны", - говорит и. о. председателя комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.
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