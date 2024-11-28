Новая услуга стала доступна автомобилистам на eGov Mobile
Она помогает минимизировать риски при приобретении авто.
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Проверить историю авто со смартфона теперь могут пользователи eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сервис был доступен только на портале электронного правительства.
"Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными. Это значительно ускоряет процесс получения информации и помогает минимизировать риски при приобретении авто", - отметили в пресс-службе АО "НИТ".
Для использования сервиса достаточно ввести в приложении госномер автомобиля и номер техпаспорта. После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объём двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
- указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- нажать на кнопку "Поиск";
- получить подробные данные о транспортном средстве.