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Новая услуга стала доступна автомобилистам на eGov Mobile

Она помогает минимизировать риски при приобретении авто.

Сегодня, 15:19
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baigenews.kz Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: baigenews.kz

Проверить историю авто со смартфона теперь могут пользователи eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сервис был доступен только на портале электронного правительства.

"Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными. Это значительно ускоряет процесс получения информации и помогает минимизировать риски при приобретении авто", - отметили в пресс-службе АО "НИТ". 

Для использования сервиса достаточно ввести в приложении госномер автомобиля и номер техпаспорта. После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объём двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  •  авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
  •  указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  •  нажать на кнопку "Поиск";
  •  получить подробные данные о транспортном средстве.

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