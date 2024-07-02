Новая услуга появилась в приложении eGov

Новая услуга для работодателей и сотрудников интегрирована в приложение eGov Mobile. Об этом сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), передаёт BaigeNews.

"Новый сервис доступен в мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций. Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов", - говорится в сообщении.

Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование сотруднику, приложение eGov направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор.

"После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник сможет подписать документ с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП)", - уточнили в НИТ.

По данным НИТ, около тысячи трудовых договоров уже заключено таким образом.