Новая услуга для людей с ограниченными возможностями появилась в Gov.kz

Опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, теперь могут подавать онлайн-заявления на обеспечение специальными услугами на портале eGov.kz. Ранее они собирали бумажные документы и простаивали в очередях для оформления заявок, передаёт BaigeNews.kz.

Опекунам стало доступно онлайн-оформление заявок на получение следующих видов государственных услуг:

обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью;

использование услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднения в передвижении;

обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;

обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;

обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением;

использование услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху (шестьдесят часов в год);

получение специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;

получение специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях).

Чтобы получить услуги пользователю необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Социальное обеспечение". Далее в разделе "Поддержка лиц с инвалидностью" выбрать из предложенного перечня необходимую услугу, подписать её с помощью ЭЦП.

С результатом пользователь может ознакомиться в Личном кабинете в разделе "История получения услуг".