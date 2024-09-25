  • 25 Сентября, 16:42
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Новая услуга для людей с ограниченными возможностями появилась в Gov.kz

Сегодня, 16:14
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

Опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, теперь могут подавать онлайн-заявления на обеспечение специальными услугами на портале eGov.kz. Ранее они собирали бумажные документы и простаивали в очередях для оформления заявок, передаёт BaigeNews.kz.

Опекунам стало доступно онлайн-оформление заявок на получение следующих видов государственных услуг:

  • обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью;
  • использование услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднения в передвижении;
  • обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами;
  • обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения;
  • обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением;
  • использование услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху (шестьдесят часов в год);
  • получение специальных социальных услуг в условиях ухода на дому;
  • получение специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях).

Чтобы получить услуги пользователю необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Социальное обеспечение". Далее в разделе "Поддержка лиц с инвалидностью" выбрать из предложенного перечня необходимую услугу, подписать её с помощью ЭЦП.

С результатом пользователь может ознакомиться в Личном кабинете в разделе "История получения услуг". 

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