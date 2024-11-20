Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ
Аферисты предлагают быстрый "возврат денег", вложенных в мошеннические проекты
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В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства. Во время телефонного разговора они говорят, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников, якобы чтобы сохранить средства на счетах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.
Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу", - проинформировали в АФМ.
Аферисты предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты. После открытия страницы жертве обмана предлагают внести личные данные, в т.ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.
"Затем перезванивают агенты с разных номеров, в т.ч. зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам", - объяснили в ведомстве.
Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров, подчеркнули в АФМ.
"Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", - отмечено в обращении к населению.
Ранее мошенничество с 12 стульями раскрыли кокшетауские полицейские.
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