Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства. Во время телефонного разговора они говорят, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников, якобы чтобы сохранить средства на счетах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников. Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу", - проинформировали в АФМ.

Аферисты предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты. После открытия страницы жертве обмана предлагают внести личные данные, в т.ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.

"Затем перезванивают агенты с разных номеров, в т.ч. зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам", - объяснили в ведомстве.

Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров, подчеркнули в АФМ.

"Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", - отмечено в обращении к населению.

Ранее мошенничество с 12 стульями раскрыли кокшетауские полицейские.