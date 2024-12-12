В этом году в Казахстане запретили ввоз, продажу и распространение вейпов. Однако на маркетплейсах уже появилась новая альтернатива, набирающая популярность среди подростков — "энергетические ингаляторы". Они свободно продаются без ограничений, а их стоимость остается доступной для большинства покупателей. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, насколько такие устройства могут быть опасны для здоровья, и стоит ли регулировать их продажу на законодательном уровне.

Истинный состав назальных ингаляторов остается неизвестным, так как производители редко раскрывают его полностью. Обычно в описании упоминаются лишь "эфирные масла" и фруктовые наполнители. Однако, несмотря на их известную пользу, чрезмерное использование эфирных масел может быть вредным для человека.

Аромапрактик Гулдаурен Сергазиева отмечает, что эфирные масла добываются из растений, в частности из листьев, цветков, коры, семян и других частей, где содержатся летучие ароматические соединения.

Ягоды, такие как малина или персик, не содержат таких соединений в достаточном количестве, чтобы получить эфирное масло методом дистилляции. Именно поэтому "масла" с ароматом фруктов на самом деле являются либо ароматизаторами, либо синтетическими продуктами.

"Ингаляторы-карандаши, которые традиционно содержат эфирные масла, такие как мята, эвкалипт или лаванда, действительно помогают облегчить дыхание за счёт их противовоспалительных и освежающих свойств. Если же речь идёт о "ароматизированных" продуктах с искусственными добавками (вроде "персикового" или "энергетического" вкуса), то они не содержат природных компонентов, а их польза для здоровья весьма сомнительна. Это больше маркетинговый ход, направленный на привлечение внимания", - пояснила аромапрактик.

По словам специалиста, к выбору подобных средств стоит подходить с осторожностью, особенно если вы ищете натуральные и эффективные средства для улучшения дыхания. Лучше отдавать предпочтение проверенным продуктам с прозрачным составом.

Согласно описанию, "энергетические ингаляторы" действуют как энергетик, обещая моментальный заряд бодрости и прилив энергии. Производители также заявляют о дополнительных оздоровительных свойствах — например, они якобы помогают справиться с ОРВИ и избавляют от головной боли. Кроме того внешний вид таких "гаджетов" очень привлекателен для детей, они имеют яркие цвета, а контейнеры напоминают футляры для наушников.

Педиатр Камила Дубовцева подчеркнула, что использование таких устройств представляет серьёзную угрозу для здоровья подростков. Они способны вызывать быстрое формирование зависимости.

"С точки зрения доказательной медицины, вдыхание эфирных масел, особенно детьми, категорически не рекомендуется. Это может привести к аспирационной пневмонии, склеиванию альвеол и развитию дыхательной недостаточности, которая плохо поддаётся лечению. Дополнительные вещества, входящие в состав таких ингаляторов, могут быть токсичными, обладать наркотическим эффектом и вызывать зависимость", - подчёркивает педиатр.

Также по словам врача "энергетические ингаляторы" способны провоцировать аллергические реакции, включая тяжёлую форму, даже у детей, ранее не страдавших аллергией.

"Если в момент приступа рядом не окажется взрослого или возможности оперативно вызвать скорую помощь, ребёнок может погибнуть за считанные минуты", - предупреждает медик.

Камила Дубовцева рекомендует родителям обращать внимание на подобные привычки подростков и разъяснять им потенциальные опасности.

Сейчас энергетические арома ингаляторы набирают популярность в соседних государствах, в частности в России. В этой стране модные у молодежи ингаляторы уже подверглись критике со стороны общественности. При этом в Китае, Сингапуре и Малайзии уже ведется мониторинг этих устройств, чтобы исключить содержание вредных веществ, включая никотин, и ограничить их доступность среди несовершеннолетних.

В Казахстан уже начали поступать энергетические арома ингаляторы с различными вкусами. Поставщики продают эти устройства по цене 1200 тенге, утверждая, что их производитель — Таиланд.

Журналист BaigeNews.kz обратилась в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля с вопросом попадут ли энергетические арома ингаляторы под особый надзор. Пока от органа комментариев не последовало.