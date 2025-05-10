Спасательные подразделения Атырауской области получили новую специализированную технику. Вручение прошло в торжественной обстановке в рамках рабочей поездки министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майора Чингиса Аринова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В мероприятии также приняли участие аким области Серик Шапкенов, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и ветераны гражданской защиты.

Передача автомобилей стала частью реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению материально-технической базы служб гражданской защиты. Новая техника будет задействована в обеспечении безопасности в отдалённых сельских населённых пунктах — для оперативного реагирования на природные и техногенные ЧС.

"Наша главная задача — чтобы помощь приходила вовремя, независимо от места происшествия. Мы продолжаем укреплять сельские подразделения, чтобы быть готовыми к любым вызовам. И если с помощью этой техники удастся спасти хотя бы одну жизнь, значит, она себя оправдала", — отметил министр Аринов.

Он также выразил благодарность местным исполнительным органам за поддержку в обновлении автопарка и развитии инфраструктуры департамента по ЧС региона.

В ходе рабочей поездки обсуждены дальнейшие меры по повышению технической оснащённости, развитию инфраструктуры и кадровому обеспечению подразделений. Эти шаги направлены на повышение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в любом уголке региона.