Новая соцуслуга стала доступна на портале eGov.kz

Новая услуга по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile. Теперь нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату, передаёт BaigeNews.kz.

Преимущества новшества в том, что при получении услуги онлайн все данные о заявителе подтягиваются автоматически из базы данных госорганов. При вводе данных корректно, подтверждающая информация будет выведена на экране.

Ранее аналогичная услуга оказывалась только в ЦОНах и подразделениях медико-социальной экспертизы.

"Команда АО "НИТ" продолжает работу по цифровизации нужных и востребованных госуслуг для людей с особыми потребностями. Раньше чтобы получить выплаты по случаю утраты трудоспособности нужно было предоставлять справки на бумажных носителях, сейчас процесс получения услуги упрощён, пользователю достаточно проверить свои данные на достоверность и подписать услугу", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой через портал eGov.kz пользователям необходимо:

авторизоваться на портале;

на главной странице выбрать раздел "Гражданам" - "Социальное обеспечение" - "Поддержка лиц с инвалидностью";

выбрать услугу "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности";

инициировать заказ услуги онлайн;

подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги - восемь рабочих дней. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") можно будет ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе "Льготы, пособия и пенсии". Сведения направляются в раздел Уведомления на eGov mobile.

Услуга реализована благодаря интеграции информационных систем Комитета госуслуг МЦРИАП РК, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства труда и социальной защиты населения РК.