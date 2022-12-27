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Лента новостей

Новая соцуслуга стала доступна на портале eGov.kz Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49
62

Новая соцуслуга стала доступна на портале eGov.kz

Новая услуга по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями стала доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile. Теперь нет необходимости собирать многочисленные бумаги и справки для подачи заявки на выплату, передаёт BaigeNews.kz.

Преимущества новшества в том, что при получении услуги онлайн все данные о заявителе подтягиваются автоматически из базы данных госорганов. При вводе данных корректно, подтверждающая информация будет выведена на экране. 

Ранее аналогичная услуга оказывалась только в ЦОНах и подразделениях медико-социальной экспертизы.  

"Команда АО "НИТ" продолжает работу по цифровизации нужных и востребованных госуслуг для людей с особыми потребностями. Раньше чтобы получить выплаты по случаю утраты трудоспособности нужно было предоставлять справки на бумажных носителях, сейчас процесс получения услуги упрощён, пользователю достаточно проверить свои данные на достоверность и подписать услугу", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин. 

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой через портал eGov.kz пользователям необходимо:

  • авторизоваться на портале; 
  • на главной странице выбрать раздел "Гражданам" - "Социальное обеспечение" - "Поддержка лиц с инвалидностью";
  • выбрать услугу "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности";
  • инициировать заказ услуги онлайн;
  • подписать и получить услугу с помощью ЭЦП.

Срок оказания услуги - восемь рабочих дней. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") можно будет ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса. 

Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе "Льготы, пособия и пенсии". Сведения направляются в раздел Уведомления на eGov mobile. 

Услуга реализована благодаря интеграции информационных систем Комитета госуслуг МЦРИАП РК, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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#госуслуги #egov
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
62
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