Новая школа загорелась в Таразе
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30Сегодня, 16:30
156Фото: МЧС РК
В г. Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались.
Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.
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