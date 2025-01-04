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Новая школа загорелась в Таразе

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Сегодня, 16:30
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: МЧС РК

В г. Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.

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