В г. Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы, которые самостоятельно эвакуировались.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Напомним, семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.