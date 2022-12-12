Новая школа разваливается в Алматы

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Трещины в стенах, холод в классах, отсутствие пожарной сигнализации. Состояние новой школы в Алматы вызвало вопросы у экспертов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В проблеме во время рейда убедились члены партии АMANAT совместно с представителями профильных госорганов. Проверяющие своими глазами увидели трещины в стенах школы-гимназии №202 в микрорайоне "Мамыр".

Руководство учебного заведения уверяет: не раз поднимали вопрос. Директор школы считает, что фундамент здания оседает.

"На такое большое сооружение должна быть предоставлена гарантия два года. А у нас только один год. Пожарная сигнализация не установлена, её нет по проекту, а в пожарном гидранте, расположенном в школе, нет воды. Не дай Бог, пожар, мы окажемся бессильны", - сказал директор школы Болат Жанайханулы.

Участники рейда предположили, что компания-подрядчик провела некоторые работы недобросовестно. На это указывает и холод в кабинетах.

Подрядчик заверяет, что вопрос в качестве окон - достаточно разобраться с резиновыми уплотнителями. Но по остальным вопросам компания приступит к ремонту лишь после итогов экспертизы.