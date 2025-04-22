На фоне глобальных изменений и внутренних трансформаций эксперты ожидают от Ассамблеи обновлённой стратегии идеологической и информационной работы, а также усиления её роли как института общественного единства. Сенатор и руководитель проекта АНК "Единство в многообразии" Нурия Ниязова поделилась своими ожиданиями и акцентами предстоящей встречи. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Ассамблея сегодня – это не только институт, который формирует межэтническую гармонию, но и платформа для диалога в условиях современной турбулентной реальности. С каждым годом её задачи становятся всё более многослойными.

"Давайте начнём с того, что актуальность вопросов, которые понимает, решает и с которыми работает Ассамблея народа Казахстана, остаётся неизменной. Это – вопросы идентичности, межэтнических и межконфессиональных отношений. Исторически Казахстан – это многоэтничная и многоконфессиональная страна. Это наша историческая реальность, наша сила и наша особенность", - подчеркнула Нурия Ниязова.

По словам Ниязовой, ожидания от 34-й сессии АНК связаны не только с подведением итогов, но и с выработкой ответов на новые вызовы – прежде всего в сфере информационной политики и молодежной работы.

"Сегодня мы живём в цифровую эпоху, и информационная подача играет ключевую роль. Если 30 лет назад работа Ассамблеи ограничивалась печатными изданиями и телевизионными эфирами, то сейчас всё строится вокруг социальных сетей и цифровых площадок. Но вместе с этим приходят и риски – когда искажается образ Ассамблеи, сводится к культурным мероприятиям, игнорируя глубинную идеологическую работу", - пояснила Нурия Ниязова.

Одной из приоритетных тем предстоящей сессии станет работа с молодежью и передача культурного кода новым поколениям. Нурия Ниязова акцентирует, что воспитание толерантности и уважения должно начинаться с детского сада.

"Нужно рассказывать детям, кто мы, почему важно уважать друг друга, что такое дружба народов. Это начинается с семьи, где родители – разных национальностей. Это продолжается в детском саду, в школе. Мы обязаны передать молодежи понимание исторического вклада казахского народа и ценность того, что мы имеем сейчас – единство, мир, устойчивость", - рассказала Нурия Ниязова.

Ожидается, что на сессии будут обсуждены итоги законодательных инициатив, выдвинутых депутатами от Ассамблеи, а также дальнейшие шаги по продвижению ценностей АНК.

"Сегодня пять сенаторов представляют Ассамблею в Парламенте. Это большая ответственность. Мы инициируем и поддерживаем законы, важные для социальной сферы, образования, здравоохранения. Всё это – про народ, про его потребности и чаяния. И каждый год, когда Президент участвует в сессии Ассамблеи, он не только подводит итоги, но и задаёт вектор развития на будущее", - подчеркнула Ниязова.

По её словам, сессия станет не просто официальным мероприятием, а серьёзным разговором о будущем страны, в котором Ассамблея продолжит играть ключевую роль.

"Ассамблея – это не что-то извне. Это мы. Это народ Казахстана. Это все, кто говорит на разных языках, но разделяет общие ценности: уважение, взаимопомощь, добрососедство. И наша задача – сохранить это в новых условиях, передать молодым, укрепить и развить", - подытожила Нурия Ниязова.

С каждым годом АНК всё больше становится не просто консультативным органом, а частью законодательной, идеологической и культурной архитектуры страны. 34-я сессия – ещё один шаг на этом пути, отражающий, каким должен быть Казахстан будущего: единым в многообразии.